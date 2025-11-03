الإثنين 03 نوفمبر 2025
انطلاق تصوير فيلم "حين يكتب الحب" لـ أحمد الفيشاوي وجميلة عوض

أعلن النجم أحمد الفيشاوي والفنانة جميلة عوض عن بدء تصوير فيلمهما الجديد "حين يكتب الحب" وذلك عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

فيلم حين يكتب الحب 

"حين يكتب الحب" هو فيلم رومانسي اجتماعي، يعرض أكثر من ثنائية رومانسية، من خلال قصص مختلفة عن العلاقات العاطفية والمشاعر الإنسانية والتحديات والصراعات الداخلية التي نواجهها.

أبطال فيلم حين يكتب الحب 

ويضم الفيلم عددا كبيرا من النجوم، بجانب جميلة عوض وأحمد الفيشاوي ومعتصم النهار وشيري عادل وسوسن بدر ونانسي صلاح، وإلهام صفي الدين، وإنتاج نايف عبد الله، وهو أول فيلم من إخراج محمد هاني.

الجريدة الرسمية