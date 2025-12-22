مرشحان يتقدمان بطعنين على نتيجة الحصر العددي لانتخابات النواب بطوخ

18 حجم الخط

تقدم المرشح يسري أحمد محمود مستقل فردي دائرة طوخ وقها بطعن على نتائج انتخابات الدائرة في جولة الإعادة التي أجريت الأسبوع الماضي في انتخابات مجلس النواب بالدائرة ضمن محافظات المرحلة الثانية مطالبا بإلغاء إعلان النتيجة والحصر العددي الذي أعلن بتقدم مرشحين آخرين على مقعدي الدائرة.

مرشح مستقل يطعن على نتيجة الحصر العددي للانتخابات بطوخ

أكد المرشح في عريضة الطعن أنه إيمانا بضرورة نزاهة العملية الانتخابية وذلك وفقا لما قرره القانون وكفله دستور وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي فوجئ هو وأنصاره أثناء سير العملية الانتخابية بالدائرة بوجود الكثير من المخالفات أمام اللجان.

مخالفات انتخابية بلجنة دائرة طوخ وقها



وطالب المرشح في طعنه وقف تنفيذ قرار إعلان النتائج الانتخابية دورة الإعادة بدائرة مركز طوخ وقها فيما تضمنته من تقدم المرشح مصطفى بيومى النفيلي وشهرتة مصطفى النفيلي مستقبل وطن وياسر منصور قدح مستقل وفق الحصر العددي لفرز أصوات الدائرة بمركز طوخ وقها، حيث جرى إرفاق فيديوهات وصور ترصد المخالفات المختلفة.

مرشح حماة الوطن بطوخ يطالب بوقف إعلان نتيجة جولة الإعادة



تقدم هشام الزهيري مرشح حماة الوطن في انتخابات الإعادة لمجلس النواب بدائرة طوخ وقها ضمن محافظات المرحلة الثانية التي أجريت الأسبوع الماضي وينتظر إعلانها رسميا من الهيئة الوطنية للانتخابات الخميس المقبل بطعن على نتيجة الانتخابات مطالبا بوقف إعلان النتيجة.

وأوضح المرشح في طعنه أنه تلاحظ وجود بعض المخالفات أمام بعض اللجان، حيث جرى تقديم فلاشه موضح بها المخالفات.

دفع مرشح حماة الوطن بوجود عدد أصوات الناخبين حوالي 48 ألف صوت باليوم الأول وهو أمر يستحيل معه أن يكون ذلك العدد قد أدلى بصوته الانتخابي خلال 12 ساعة بدائرة طوخ، حيث إنه كان عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم بالمرحلة الأولى في وجود أحد عشر مرشح قائمة وطنية بها عدد ثلاث مرشحين من دائرة طوخ وكان عدد الأصوات باليوم الأول ما يقارب من ثلاثين ألف صوت وإجمالي عدد الناخبين خلال اليومين خمسة وستون ألف صوت

وطالب مقدم الطعن باتخاذ اللازم قانونًا نحو تلك المخالفات الانتخابية حفاظا على سير الانتخابات بالطريق الذي رسمه القانون.

