رئيس حزب الغد: تدني نسب المشاركة في الانتخابات إنذار خطر

أكد المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد أننا كحزب نرفض هذه الانتخابات وما حدث فيها بجملتها وبنظاميها وما حدث من اقتناص لنصف مقاعد مجلس النواب من خلال القائمة التى أطلق عليها القائمة الوطنية هو الأخطر من كل تلك التجاوزات والجرائم الانتخابية التى حدثت فى الفردى، فنصف مقاعد المجلس تم اقتناصها فى هدوء وبالقانون مجددا بطريقة فرضت على الجميع وبنفس الأسلوب المكرر والمرفوض للمرة الثانية والإصرار على أن تقسم الجمهورية إلى ٤ دوائر ضخمة مستحيلة تعجيزى لجميع الأحزاب.

القائمة الواحدة تعجيز ومنع ممنهج ومقصود ومدبر لكل أحزاب مصر

وأكد فى بيان لحزب الغد أن الإصرار على أن تتضمن القائمة الواحدة مثلا ١١ محافظة من الجيزة إلى أسوان وأن تحوى القائمة ٢٠٤ مرشحا نصفهم أساسى ونصف الآخر احتياطى هو تعجيز ومنع ممنهج ومقصود ومدبر لكل أحزاب مصر من التمكن من تشكيل قوائم انتخابية، وهو ما يخالف مبتغى الدستور فى المادة الخامسة منه والتى تؤكد على أن النظام السياسى قائم على تعدد الأحزاب وهو منع بالقانون للمشاركة من قبل الأحزاب ومنع بالقانون أيضا للتنافسية وقتل لها ممنهج وبالقانون، كما أنه ضرب بالقانون لسيادة الأمة وحقها فى الاختيار بين قوائم متعددة وتحويل الانتخاب إلى مجرد استفتاء بنعم أو بلا وهو ضرب أيضا لمشاركة الناخبين وهو ما تسبب هذه المرة فى تدنى نسبة المشاركة إلى حدود لم تعرفها مصر من قبل فى الانتخابات النيابية.

انخفاض نسب المشاركة دليل للرفض الشعبى

وواصل رئيس حزب الغد حديثه قائلا: إن الانتخابات النيابية لدينا كانت تتجاوز معدلاتها فى الريف ٣٥٪ وفى المدن إلى ٢٠٪ ولا تقل فى نسبتها العامة إلى قرابة ٣٠٪ بينما انخفضت الآن إلى نسب مشاركة كاشفة عن الرفض الشعبى العارم رأيناها فى معظم الدوائر لا تتجاوز ١.٧ ٪ : ٣٪ فى دوائر عديدة، وفى أعتى الدوائر الريفية لا تكاد تقترب من ١٥٪، وهذا جرس إنذار خطير يجب الانتباه له بشدة، فالمصريين غاضبون وأرسلوا برسالة مقصودة كشفتها نسب المشاركة المتدنية والمخزية لسمعة مصر دوليا، ويجب أن تكون هناك وقفة جادة، ويجب أن نتخذ إجراءات عاجلة فالرسالة من المصريين خطيرة وتدنى نسبة المشاركة كاشف.

إلغاء دوائر القائمة التعجيزية الحالية ودعم التعددية الحزبية

وتابع: وحزب الغد يرى أهمية إسقاط ذلك المجلس المهندس نصفه من خلال إسقاط قانون الانتخابات المخالف دستوريا وإجرائها بعد تغيير قانونها المعيب دستوريا والذى يخالف كل المبادئ الدستورية من المساواة إلى تكافؤ الفرص إلى ضرب مبتغى الدستور فى دعم التعددية الحزبية لا قتلها.

ويطالب حزب الغد بإلغاء دوائر القائمة التعجيزية الحالية ودعم التعددية الحزبية والاتساق مع مرامى الدستور وأهدافه، ويقترح الغد قسمة دوائر القوائم الأربعة إلى ١١ دائرة على الأقل أو إلى أن تكون كل محافظة قائمة أو أن نضع حدا أقصى لحجم القائمة لا يتجاوز ١٥ مرشحا نصفهم من النساء على أن تراعى فئات التمييز المختلفة عند إعداد القوائم.

