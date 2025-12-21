بمشاركة حسن مصطفى، انتخابات قوية في الاتحاد الدولي لكرة اليد اليوم

18 حجم الخط

كرة اليد، تقام صباح اليوم الأحد، انتخابات الاتحاد الدولي لكرة اليد بأحد الفنادق بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة 211 اتحادا أهليا.

انتخابات الاتحاد الدولي لكرة اليد

ويتنافس على رئاسة الاتحاد الدولي لكرة اليد كل من، الدكتور حسن مصطفى الرئيس الحالي، والسلوفيني فرانك بوبيناتش، والألماني جيرد بوتزيك، والهولندي تجارك دي لانج.

ويتولى الدكتور حسن مصطفى رئاسة الاتحاد الدولي لكرة اليد منذ عام 2000 وحتى الآن، ويمتلك حظوظ قوية في الحفاظ على منصبه.

كما تجري الانتخابات أيضا على منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي بين الفرنسي فيليب بانا والبحريني علي إسحاقي.

منصور أريمو رئيسا للاتحاد الأفريقي

فاز الدكتور منصور أريمو، البنيني الجنسية، برئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة اليد لفترة ولاية جديدة، وذلك خلال انتخابات الاتحاد الأفريقي التي أُقيمت اليوم السبت في مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأسفرت الانتخابات عن فوز المصري الدكتور مدحت البلتاجي بمنصب النائب الأول لرئيس الاتحاد الأفريقي لكرة اليد لفترة ولاية جديدة، في تأكيد جديد على الثقة القارية في الكفاءات المصرية ودورها المؤثر داخل منظومة كرة اليد الأفريقية.

