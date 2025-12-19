محمد يونس ينضم لأبطال المسلسل الرمضاني "أب ولكن"

18 حجم الخط

أنضم الفنان محمد يونس لأبطال مسلسل “أب ولكن”، الذي يتم تصويره حاليًا للمشاركة في سباق دراما رمضان المقبل، حيث بدأ يونس تصوير أولى مشاهد المسلسل داخل أحد الاستوديوهات الخاصة بالقاهرة، والذي يحمل العديد من التفاصيل والأحداث التي سوف تكون مفاجأة للجمهور.

ومن المفترض أن تنتقل أسرة المسلسل خلال الأيام القليلة القادمة لتصوير بعض المشاهد الخارجية بشوارع القاهرة، وبعض الأماكن العامة.

مسلسل “أب ولكن” ينتمي إلى الدراما الاجتماعية الإنسانية، ويطرح مفهوم الأبوة والعائلة من زوايا غير تقليدية، في إطار درامي مشوق يعتمد على الأداء التمثيلي القوي والبناء النفسي العميق للشخصيات، ويشارك في مسلسل “أب ولكن”، محمد فراج، ركين سعد، هاجر أحمد، وعدد كبير من الفنانين ومن تأليف وإخراج ياسمين أحمد كامل.

ومن جانب آخر تشارك أيضا الفنانة سلوى عثمان في بطولة مسلسل “أب ولكن”، وقالت سلوى عثمان لـ فيتو إن المسلسل مكون من 15 حلقة، وبدأت تصوير مشاهدها منذ أسبوع، وتجسد دور والدة محمد فراج خلال أحداث العمل الذي يدور حول قضية الرؤية.

