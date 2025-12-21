الإسكان الاجتماعي: 50 ألف من مستأجري الإيجار القديم تقدموا بطلب «سكن بديل»

18 حجم الخط

مستأجرو الإيجار القديم، كشفت مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن تسجيل أكثر كمن 50 ألف مستأجر حتى الآن على المنصة الإلكترونية لطلب سكن بديل ضمن ملف الإيجار القديم، مشيرة إلى وجود نحو 140 ألف طلب «استمارة» ما زالت بحاجة إلى استكمال البيانات والمستندات.

الإسكان الإجتماعي: موعد انتهاء فترة التقديم على سكن بديل لمستأجري الإيجار القديم

وأوضحت عبد الحميد، خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» ببرنامج «الصورة» مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «النهار»، أن فترة التقديم الحالية تنتهي في 13 يناير، وهي مدة الثلاثة أشهر التي بدأت في أكتوبر الماضي، مؤكدة أن الصندوق قد يمد المهلة ثلاثة أشهر إضافية حال الحاجة، رغم السعي للإسراع في حصر الأعداد تمهيدًا لتخطيط وبناء الوحدات وتحديد أماكنها.

تحرير استمارات السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم

وأشارت إلى أن الإقبال مرشح للزيادة خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى تخصيص «كول سنتر» للرد على الاستفسارات، بالإضافة إلى التعاون المرتقب مع مكاتب البريد لمساعدة المواطنين غير القادرين على التعامل الإلكتروني في تحرير استمارات طلب السكن البديل مقابل رسوم رمزية.

وأضافت أن 99% من إجمالي المسجلين طلبوا وحدات سكنية بديلة من مستأجري قانون الإيجار القديم، بينما تقدم نحو 700 شخص فقط بطلبات للحصول على وحدات تجارية أو إدارية بديلة، ما يعكس أن الغالبية العظمى من الطلبات تتركز على السكن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.