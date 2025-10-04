الإسكان: 500 مكتب بريد للمساعدة في تسجيل بيانات مستأجري الإيجار القديم

أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أن الوزارة بدأت في تنفيذ خطة واضحة بتكليف من رئيس مجلس الوزراء، لإتاحة وحدات سكنية بديلة لـ مستأجري الإيجار القديم، موضحًا أن منصة مصر الرقمية بدأت بالفعل في استقبال الطلبات.

خطوات التسجيل عبر المنصة

وأوضح خطاب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامية كريمة عوض على شاشة "القاهرة والناس"، أن التسجيل على المنصة بدأ في 3 أكتوبر، حيث يتمكن المستأجر الأصلي أو الورثة من إنشاء حساب إلكتروني باستخدام الرقم القومي ورقم هاتف محمول مسجل باسم صاحب العلاقة، استلام رسالة نصية لتأكيد الدخول وإنشاء كلمة مرور، ملء نموذج بيانات للحصول على وحدة سكنية بديلة.

وأشار إلى أنه اعتبارًا من منتصف أكتوبر الجاري، سيتم إتاحة نماذج إضافية لتسجيل بيانات العقار، وعدد المقيمين، والحالة الاجتماعية، وكافة التفاصيل المرتبطة بالعقار المؤجر.

500 مكتب بريد لخدمة المواطنين

وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان على أن الوزارة خصصت 500 مكتب بريد مميكن في مختلف المحافظات، لمساعدة المواطنين الذين يواجهون صعوبة في التعامل مع المنصة الرقمية.

وأضاف أن فترة تسجيل البيانات ستستمر لمدة 3 أشهر قابلة للمد، لافتًا إلى أن المستأجرين سيتلقون رسائل نصية بعد تسجيل بياناتهم لاستكمال بقية الإجراءات.

تسهيل الإجراءات للجميع

وأكد خطاب أن الحكومة حرصت على تبسيط وتسهيل الإجراءات، بحيث تكون ميسّرة لجميع المواطنين، مع توفير قنوات مساعدة بديلة لضمان عدم تعطل أي مستأجر عن التسجيل على منصة مستأجري قانون الإيجار القديم.

