هيئة الأنفاق تكشف مزايا مترو الإسكندرية الجديد (انفوجراف)

قالت الهيئة القومية للانفاق: إن مشروع قطار أبو قير الكهربائي أو مترو الإسكندرية، سوف يقطع الرحلة من محطة أبوقير إلى وسط البلد في نحو 25 دقيقة. 

وجاءت أبرز المعلومات عن المشروع كالتالي: 

القطار بطول 21.7 كم من محطة سكة حديد أبو قير وحتى محطة مصر 

يشمل 20 محطة بسرعة تشغيلية 100 كم/ساعة 

- وسيلة سريعة وآمنة وحديثة تناسب جميع الفئات  

- تقليل الزحام والتلوث وتحقيق بيئة نظيفة

- حل عملي لمواجهة التكدس السكاني وزيادة الرحلات  

- تقليل زمن الرحلة من 50 لـ25 دقيقة 

- الطاقة الاستيعابية تزيد من 2,850 لـ60,000 راكب/ساعة/اتجاه

- زمن التقاطر 2.5 دقيقة 

-ربط القاهرة بالإسكندرية 

وقالت الهيئة إنه سيتم مد الخط حتى "أبو قير الجديدة" لإنشاء محطة تبادلية مع الخط الرابع من القطار الكهربائي السريع، لتكوين شبكة نقل كهربائية ذكية تربط أهم مدينتين في مصر. 

