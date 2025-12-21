الأحد 21 ديسمبر 2025
إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم نصف نقل وملاكي بالشرقية (صور)

أصيب 10 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة نصف نقل تقل عددًا من عمال اليومية وأخرى ملاكي، على طريق الحسينية – صان الحجر، بـ محافظة الشرقية.

تلقت غرفة عمليات إسعاف الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من غرفة النجدة بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوة من ضباط المباحث إلى موقع البلاغ.

تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نصف نقل تقل عددًا من العمال،فيتو

تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نصف نقل تقل عددًا من العمال

وبالفحص والتحريات الأولية، تبين وقوع تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نصف نقل تقل عددًا من العمال، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بإصابات مختلفة.

تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نصف نقل تقل عددًا من العمال،فيتو

وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى الحسينية المركزي لتلقي العلاج اللازم، مع رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية بالطريق.

تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نصف نقل تقل عددًا من العمال،فيتو

النيابة العامة التي كلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة للوقوف على أسباب الحادث 

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي كلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، وباشرت التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

