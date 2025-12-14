بعد تعادل بايرن ميونخ مع ماينز، تعرف على جدول ترتيب الدوري الألماني

18 حجم الخط

تعادل فريق بايرن ميونخ مع نظيره ماينز بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الألماني - البوندسليجا.

أهداف مباراة بايرن ميونخ وماينز في الدوري الألماني

افتتح بايرن ميونخ التسجيل عن طريق لينارت كارل في الدقيقة 29، وتعادل ماينز في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول عن طريق بوتوليسكي.

وفي الشوط الثاني سجل سونج الهدف الثاني لـ ماينز في الدقيقة 67 قبل أن يتعادل بايرن عن طريق هاري كين في الدقيقة 87 من ركلة جزاء.

تشكيل بايرن ميونخ أمام ماينز

وبدأ بايرن ميونخ أمام ماينز كالتالي:

حارس المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: يوسيب ستانيشيتش – كيم مين جاي – هيروكي إيتو – توم بيشوف

خط الوسط: جوشوا كيميتش – ليون جوريتسكا – لينارت كارل

خط الهجوم: مايكل أوليز – سيرج جنابري - هاري كين

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد ماينز

ونقلت قناة “MBC أكشن” مباراة بايرن ميونخ ضد ماينز في الجولة الـ14 من الدوري الألماني، حيث إنها الناقل الحصري لمنافسات البوندسليجا في الموسم الجاري.

جدول ترتيب الدوري الألماني

1. بايرن ميونخ (38 نقطة)

2. لايبزيج (29 نقطة)

3. بوروسيا دورتموند (29 نقطة)

4. باير ليفركوزن (26 نقطة)

5. هوفنهايم (26 نقطة)

6. فرانكفورت (24 نقطة)

7. شتوتجارت (23 نقطة)

8. يونيون برلين (18 نقطة)

9. فرايبورج (17 نقطة)

10. فيردر بريمن (17 نقطة)

11. كولن (16 نقطة)

12. بوروسيا مونشنجلادباخ (16 نقطة)

13. فولفسبورج (15 نقطة)

14. هامبورج (15 نقطة)

15. أوجسبورج (13 نقطة)

16. سانت باولي (11 نقطة)

17. هايدنهايم (11 نقطة)

18. ماينز (7 نقاط)

