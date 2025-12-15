الإثنين 15 ديسمبر 2025
رياضة

جدول ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة الـ14

جدول ترتيب الدوري
جدول ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة الـ14، فيتو
ترتيب الدوري الألماني، يتصدر بايرن ميونخ قمة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 38 نقطة بعد إنتهاء مباريات الجولة الرابعة عشرة من البوندسليجا.

ويتواجد لايبزيج في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 29 نقطة، ويليه دورتموند بنفس الرصيد ثم باير ليفركوزن في المركز الرابع برصيد 26 نقطة، وبفارق الأهداف عن هوفنهايم.

ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة الـ14

1- بايرن ميونخ 38 نقطة
2- لايبزيج 29 نقطة
3- بوروسيا دورتموند 29 نقطة
4- باير ليفركوزن 26 نقطة
5- هوفنهايم 26 نقطة
6- شتوتجارت 25 نقطة
7- آينتراخت فرانكفورت 24 نقطة
8- أونيون برلين 18 نقطة
9- فرايبورج 17 نقطة
10- كولن 16 نقطة
11- بوروسيا مونشنجلادباخ 16 نقطة
12- فيردر بريمن 16 نقطة
13- فولفسبورج 15 نقطة
14- هامبورج 15 نقطة
15- أوجسبورج 13 نقطة
16- سانت باولي 11 نقطة
17- هايدينهايم 11 نقطة
18- ماينز 7 نقاط

جدول ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة الـ14

 

وكان فريق بايرن ميونخ تعادل مع نظيره ماينز بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الألماني - البوندسليجا.

أهداف مباراة بايرن ميونخ وماينز في الدوري الألماني 

افتتح بايرن ميونخ التسجيل عن طريق لينارت كارل في الدقيقة 29، وتعادل ماينز في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول عن طريق بوتوليسكي.

وفي الشوط الثاني سجل سونج الهدف الثاني لـ ماينز في الدقيقة 67 قبل أن يتعادل بايرن عن طريق هاري كين في الدقيقة 87 من ركلة جزاء.

