رئيس مياه الأقصر يشدد على الجودة أثناء جولة تفقدية للمحطات

تفقد اللواء مهندس أحمد محمد رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، اليوم الإثنين، سير العمل بمحطتي مياه الأقصر الشرقية والغربية، مؤكدًا على أهمية صيانة وتشغيل المعدات بشكل دوري وضمان جودة المياه للمواطنين.

وخلال جولته بمحطة مياه الأقصر الشرقية، تفقد رئيس مجلس الإدارة عنبر طلمبات الضغط العالي، وأوصى بضرورة الحفاظ على نظافة المحطة ومتابعة أعمال الصيانة والتشغيل لضمان استمرار تقديم الخدمة بكفاءة عالية.

كما شملت الجولة محطة مياه الأقصر الغربية، حيث اطلع على سير العمل بالمروقات وأحواض الترسيب، وتفقد المعمل الخاص بالمحطة، مستعرضًا الدفاتر الخاصة بالتشغيل وأخذ عينات المياه وتحليلها منذ بدء دخول المياه من النيل عبر المأخذ.

وأشاد اللواء رمضان بالجهود المبذولة في قطاع المعامل، مؤكدًا على أهمية المتابعة الدورية والالتزام بمعايير الجودة لضمان صحة وسلامة المواطنين، مشددًا على أن الحفاظ على جودة مياه الشرب يمثل أولوية قصوى للشركة.

