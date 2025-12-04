بعد إثارتها الفزع بين الأهالي، شراقي يكشف سر ظهور التماسيح في الشرقية (فيديو)

18 حجم الخط

سر ظهور تماسيح الشرقية، كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية الجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن سر ظهور تماسيح في مجرى مياه النيل، وذلك بعد اكتشاف تماسيح في مجرى الرشاح بإحدى عزب مركز بلبيس في محافظة الشرقية، ما أثار فزع ورعب العديد من الأهالي.

عشرات الآلاف من التماسيح المتوحشة في بحيرة ناصر

وقال الدكتور عباس شراقي عن سر تماسيح الشرقية التي أثارت الذعر بين الأهالي: “إن هناك عشرات الآلاف من التماسيح المتوحشة توجد حاليًا في بحيرة ناصر بأسوان، مشيرًا إلى صعوبة مرور التماسيح من بحيرة ناصر، لأن مياه البحيرة لاتمر إلى النيل إلا عبر بوابات التوربينات، حيث تسقط المياه من ارتفاع أكثر من 100 متر لتدير التوربينات، ثم تخرج إلى خزان أسوان، لتمر مرة أخرى على بوابات وتوربينات سد أسوان القديم”.

وعن حقيقة وجود تماسيح حاليًا في مياه النيل، أكد الدكتور عباس شراقي: “توجد التماسيح بصورة طبيعية فى مياه النيل، ولكنها اختفت تمامًا فى محافظات مصر بعد بناء السد العالي ، ولا توجد إلا في بحيرة ناصر وبكميات تصل إلى عشرات الآلاف من التماسيح المتوحشة، ويأكل التمساح يوميا بين 10-20 كجم من الأسماك”.

وأوضح الدكتور عباس شراقي أن “مياه بحيرة ناصر لاتمر إلى النيل إلا عبر بوابات التوربينات وفيها تسقط المياه من ارتفاع أكثر من 100 متر لتدير التوربينات ثم تخرج إلى خزان أسوان، لتمر مرة أخرى على بوابات وتوربينات سد أسوان القديم، وبالتالى لايمكن للتماسيح أن تمر إلى النيل داخل المحافظات المصرية”.

وبين أنه من وقت لآخر قد تظهر تماسيح صغيرة فى أماكن من النيل أو الترع أو المصارف كما فى حالة الشرقية الآن، أو فى الساحل الشمالى للبحر المتوسط منذ أسابيع، رغم أن التماسيح لا تعيش فى البحر (المياه المالحة).

وعن سر اكتشاف الأهالي لتمساح في مجرى مصرف بالشرقية، قال الدكتور عباس شراقي: “الواقع أن بعض الأهالي يشترون تماسيح صغيرة لتربيتها فى المنزل لأطفالهم، ولكن مع الوقت ونمو التمساح وزيادة متطلباته الغذائية المكلفة وخطورته يتم التخلص منه فى أقرب مجرى مائى سرًا، حيث أنه ممنوع تربية الحيوانات المفترسة”.

جدير بالذكر أنه سادت حالة من الذعر بين أهالي قرية الزوامل بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية في مصر، عندما اكتشف الأهالي وجود تماسيح في مجرى المصرف التابع لهم، حيث أظهر مقطع فيديو انتشر بشكل سريع، وأظهر وجود تماسيح في أحد مجارى الصرف الصحي، بجوار منطقة سكنية، ما أدى لحالة من الذعر بين الأهالي.

ونشر أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من قرية الزوامل التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، أمس الأربعاء، مقطع يظهر وجود أكثر من تمساح بأحجام مختلفة، ما أثار رعب الأهالي، الذين ناشدوا السلطات للتدخل العاجل والسيطرة عليها حرصًا على حياة سكان القرية، والقرى المجاورة، وخاصة مع وجود أطفال يمرون يوميًا بالقرب من مكان وجود التماسيح، للذهاب إلى مدارسهم.

