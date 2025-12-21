15 ندوة توعوية في ختام الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم في الشرقية

18 حجم الخط

اختتمت محافظة الشرقية فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم، بتنظيم 15 ندوة توعوية استهدفت دعم الدمج المجتمعي لذوي الإعاقة، والتأكيد على أهمية مشاركتهم الفاعلة في المجتمع، إلى جانب تقديم أول ميني باص مُجهز لخدمة ذوي الهمم، وإنشاء مركز متخصص لتقديم الأنشطة والخدمات لذوي القدرات الخاصة.

الدكتورة رانيا حشيش مقررة لجنة ذوى الهمم بالشرقية

وكشفت الدكتورة رانيا ربيع مقررة لجنة ذوى الهمم بديوان عام محافظة الشرقية أنه ختامًا لاحتفالات اليوم العالمي لذوى الهمم، قام مسئولى وحدات ذوى الهمم بنطاق المحافظة بتنظيم وتنفيذ ٦ ندوات توعوية لدعم حقوق ذوى الهمم وأهمية دمجهم في المجتمع، بالتنسيق مع عدد من الجهات والمديريات الخدمية منها " الأوقاف والصحة والتربية والتعليم وفرع الشرقية للتأمين الصحى والتضامن بمراكز ومدن الزقازيق والحسينية وصان الحجر والقنايات وحيي أول وثانى الزقازيق.

الفعاليات المنفذة بوحدات ذوى الهمم

وأشارت مقررة اللجنة الى أن تلك الندوات والفعاليات المنفذة بوحدات ذوى الهمم بمختلف مراكز ومدن المحافظة تناولت الموضوعات مثل: نحو مجتمع دامج لذوى الهمم وحقوق ذوى الهمم وطرق حصول ذوى الهمم على حقوقهم من مديرية التضامن الإجتماعى بالاضافة إلى رفع الوعى المجتمعى بذوى القدرات وتوعية المعلمين بكيفية دمج ذوى الهمم بالمدارس مع إبراز مواهب ونجاحات الأشخاص من ذوى الهمم

عدد الندوات 15 ندوة توعوية

ولفتت مقررة اللجنة أن عدد الندوات التى قام مسئولى وحدات ذوى الهمم بتنفيذها تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمى لذوى الهمم بلغ ١٥ ندوة على مدار شهرى نوفمبر وديسمبر" للتوعية بحقوق ذوى الهمم بنطاق المحافظة.

تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية لذوى الهمم

بدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتمامًا بمختلف أبنائها من ذوي القدرات الخاصة وأصحاب الهمم والعزيمة، من خلال تكثيف جهودها المُتواصلة لتقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية لهم، والعمل على تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم؛ بما يسهم في تعزيز أوجه مشاركتهم المجتمعية بمختلف المجالات والقطاعات، لما يحظون به من مواهب وقدرات تجعلهم مُتميزين وقادرين على تحقيق المزيد من التقدم في تلك المجالات.

تصنيع مينى باص لزوم ذوى الهمم بالمحافظة

وبين أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بذوي الهمم إيمانًا بدورهم الفعال في كافة مناحي الحياة، لافتًا إلى أنه تم إطلاق "أول ميني باص" مجهز لذوي الهمم تم تصنيعه بمعرفة الحملة الميكانيكية بالمحافظة، يجوب شوارع مدينة الزقازيق لنقل وتوصيل ذوي الهمم كخدمة مميزة تليق بهم، فضلًاعن إنشاء مركز يقدم أنشطة مختلفة لذوى الهمم بمكتبة مصر العامة بالزقازيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.