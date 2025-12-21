رئيس زراعة الشيوخ يطالب الأوقاف بنظرة موضوعية لقيمة إيجارات الأراضي

18 حجم الخط

قال الدكتور محسن البطران، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، إن اللجنة تلقت شكاوى من صغار المزارعين بعد زيادة إيجار أراضي الأوقاف، موضحا أن اللجنة عقدت في ضوء ذلك عدة اجتماعات لمناقشة الموضوع.

زيادة إيجار أراضي الوقف

وأوضح البطران"، خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ لمناقشة زيادة إيجار أراضي الوقف، بحضور ممثلي هيئة الأوقاف وهيئة الإصلاح الزراعى، أن الرئيس صدق سنة 2020 بأن تكون القيمة الإيجارية 2500 جنيه كبديل أول، ثم يرتفع إلى أن يصل في 2024/2025 إلى 10 آلاف جنيه ولم يتم التصديق على البديل الثاني الذي يبدأ من 3000 جنيه وينتهي إلى 13 ألف جنيه ثم في 2025 / 2026 يترك للسوق.

متوسط لإيجار أراضي الوقف

وأشار "البطران" إلى أنه رغم تصديق الرئيس على المخطط الأول الخاص بالزيادة، إلا أنه لم يفعل، وطبقت وزارة الأوقاف زيادة وصلت إلى 45 ألف جنيه كمتوسط لايجار أراضي الوقف بزيادة وصلت إلى 247 %.

الدورات الزراعية المختلفة

ولفت إلى أنه بحساب الدورات الزراعية المختلفة نجد أن المحاصيل الاستراتيجية أهمها القمح والبنجر، تحقق ربحية للمزارع من الفدان 8 آلاف جنيه تقريبا وهناك بعض المحاصيل الأخرى لا تصل ربحيتها إلى 4 آلاف جنيه في السنة للفدان، موضحا أن ذلك لا يتناسب مع الزيادة الصادرة.

وشدد رئيس زراعة الشيوخ: "ليس لدينا اعتراض تماما على زيادة الإيجارات ولكن نطلب أن تكون هناك نظرة موضوعية لصغار المستأجرين من المزارعين".

