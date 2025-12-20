قوات إسرائيلية تتوغل في ريف القنيطرة وتنصب حاجزا لتفتيش المارة

18 حجم الخط

توغلت دورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت في قرية عين زيوان بريف محافظة القنيطرة جنوبي سوريا، حيث عمدت القوات المتوغلة إلى إقامة حاجز عسكري لتفتيش المارة.

وقال التلفزيون السوري الرسمي إن الجيش الإسرائيلي جدد انتهاكه السيادة السورية عبر هذا التوغل، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال استخدم 5 آليات عسكرية لنصب حاجز التفتيش في القرية.

ويأتي هذا التطور بعد يوم واحد من توغل قوات إسرائيلية باتجاه بلدات العشة وبئر عجم وبريقة وأم العظام ورويحينة في ريف القنيطرة الجنوبي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا).

احتجاج محافظة القنيطرة

وأمس الجمعة، شهدت مدينة السلام في محافظة القنيطرة وقفة احتجاجية شارك فيها عشرات السوريين تنديدا بالاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة بحق المواطنين وممتلكاتهم.

ورفع المشاركون في الوقفة -التي نظمها تجمّع "سوريون مع فلسطين" بالتعاون مع أبناء المحافظة- لافتات تؤكد الرفض الشعبي لانتهاكات الاحتلال المتكررة للأراضي السورية.

وتنفذ قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مدة توغلات شبه يومية في الجنوب السوري، وتحديدا في محافظة القنيطرة تتخللها عمليات اعتقال ونصب حواجز وتجريف للأراضي، مما أثار حالة من الغضب الشعبي المتصاعد.

ورغم تراجع التهديدات العسكرية المباشرة فإن الجيش الإسرائيلي يواصل شن غارات جوية تسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وتدمير مواقع ومنشآت تابعة للجيش السوري.

يُذكر أن إسرائيل كانت قد أعلنت عقب سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024 انهيار اتفاقية "فض الاشتباك" المبرمة عام 1974، وباشرت احتلال المنطقة العازلة والتوغل في عمق الأراضي السورية.

ويرى السوريون أن استمرار هذه الانتهاكات يعرقل جهود استعادة الاستقرار في المنطقة، ويقوض المساعي الرامية إلى تحسين الواقع الاقتصادي في الجنوب السوري.

