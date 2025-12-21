الإسكان تبحث مع شركة تركية للتعاون في مشروعات المياه والصرف الصحي

18 حجم الخط

التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمسئولي شركة (Alkataş) إحدى الشركات التركية الرائدة إقليميًا ودوليًا في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والمتخصصة في توفير حلول البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة والتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون حول العالم، بهدف بحث سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات مشروعات المرافق وبخاصة محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وإدارة الحمأة، ومحطات الطاقة "البيوجاز"، ومشروعات البنية التحتية المستدامة.

وحضر اللقاء اللواء مهندس أمين شوقي، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد معوض، نائب رئيس وحدة إدارة المشروعات (PMU) بوزارة الاسكان، واللواء مهندس عاصم شكر، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء مهندس أسامة الجنزوري، نائب رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وممثلي وحدة إدارة المشروعات (PMU) بالوزارة.

واستهل الدكتور سيد إسماعيل، اللقاء بالترحيب بممثلي الشركة التركية، مشيرًا إلى الطفرة الهائلة في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي خلال السنوات السابقة، وجهود الوزارة في ضوء رؤية الدولة المصرية بالتعاون مع الشركات الدولية ذات الخبرات المتقدمة وجذب الاستثمارات الجادة ونقل التقنيات الحديثة في مجالات مرافق الصرف الصحي، ومعالجة الحمأة، وتنفيذ المشروعات باستخدام الطاقة المتجددة، وإدارة المرافق بأحدث التكنولوجيات مما يدعم خطط الدولة للتنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار نائب الوزير إلى جهود وزارة الإسكان نحو تشجيع مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار وتنفيذ وتشغيل وصيانة المشروعات بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، بهدف الحفاظ على الاستثمارات وضمان جودة تقديم الخدمات للمواطنين، مؤكدًا أن الوزارة على أتم استعداد لتقديم مختلف سُبل الدعم لجميع شركات القطاع الخاص المتخصصة لتنفيذ وإدارة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وإدارة الحمأة وتذليل مختلف العقبات التي قد تواجهها.

واستعرض المدير التنفيذي للشركة تاريخ التأسيس والخبرات الواسعة لمشروعات الشركة بمختلف دول العالم في تنفيذ وتشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي بطاقة إجمالية تتجاوز 3.1 مليون متر مكعب يوميًا، ونحو 2.6 مليون متر مكعب يوميًا في أعمال التشغيل والصيانة، إضافة إلى تنفيذ مشروعات محطات الطاقة "البيوجاز" بقدرة تصل إلى 70 ألف ميجاوات ساعة سنويًا مع تطبيق نظام الإدارة البيئية والسلامة والصحة المهنية.

وأكد نائب الوزير علي الاستعداد الكامل لوزارة الإسكان وجهاتها التابعة لتقديم الدعم الفني وتذليل كافة العقبات، مشيرًا إلى استمرار التنسيق بين الجانبين المصري والتركي ودراسة فرص التعاون المستقبلية في عدد من المشروعات القومية المخطط تنفيذها بمشاركة القطاع الخاص وكذا في تنفيذ المشروعات القومية الجارية في ظل المناخ الاستثماري الواعد من خلال دعم الحكومة المصرية لتعزيز التعاون، مشيرا الي أهمية التوسع في تأهيل الكوادر الفنية وتبادل الخبرات وكذلك أعمال التشغيل والصيانة ونقل التكنولوجيات الحديثة في مجال إدارة المرافق المستدام وذلك للمحافظة على أصول المرافق والحصول على أعلى كفاءة.

وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى أهمية تشكيل فريق عمل مشترك بين الشركة (Alkataş ) التركية ووحدة إدارة المشروعات (PMU) بوزارة الاسكان، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي للتنسيق وتحديد الأنشطة التي يمكن التعاون بها مع الشركة التركية.

