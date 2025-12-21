إيمي سمير غانم تكشف تفاصيل رعايتها لوالديها خلال فترة كورونا (فيديو)

18 حجم الخط

تحدثت النجمة إيمي سمير غانم عن تجربتها الشخصية مع الولادة وتربية طفليها، بالإضافة إلى الفترة الصعبة التي مرت بها أسرة الفنان الكبير سمير غانم خلال جائحة كورونا، والتي أسفرت عن رحيل والدها ووالدتها، سمير غانم ودلال عبد العزيز.

وقالت إيمي في برنامج «On The Road» مع الإعلامي بلال العربي إنها كانت المسؤولة عن رعاية والديها طوال حياتها، موضحة: «أنا اللي كنت واخده بالي من بابا وماما طول عمري، خصوصًا بابا، لدرجة إني مشتغلتش في فترة كورونا لأني كنت خايفة عليهم يصابوا بالمرض».

وأضافت الفنانة أنه رغم حرصها الشديد، فإن فيروس كورونا كان السبب في وفاة والدها ووالدتها، قائلة: «اشتغلوا هما وتوفوا، أمي أول واحدة اشتغلت وجالها كورونا من التصوير، كان خوفي عليهم لدرجة إن ماما مرة جالها إعلان أخفيت 'البروكة' علشان متروحش لأني كنت خايفة تتعب وتعدي بابا»، وأوضحت إيمي أن خوفها وصل إلى حد غلق الباب عليهم لمنعهم من الخروج: «كنت بقفل الباب بالمفتاح علشان ميخرجوش أيام كورونا، وسبحان الله الاتنين ماتوا بيها».

وأكدت إيمي أن شعورها العميق بالمسؤولية يعود إلى والدتها، قائلة: «ورثت حس المسؤولية من ماما، برغم تركيزها أثناء العمل إلا أنها كانت دائمًا مسؤولة عن كل اللي حولها، أما بابا فزي دنيا الفن عندهم، مخليهم في حتة تانية، تركيزهم كله في المزيكا والتمثيل والغناء».

وأضافت أن هذه المسؤولية تجعلها مشتتة في حياتها الشخصية، وقالت: «مبيبقاش عندي وقت أفكر في نفسي لأن طول الوقت مشتتة بمن حولي، حتى في العمرة ممكن أنسى أنا كنت بدعي بإيه علشان حد جنبي بيعيط لظرف خاص بيه. حتى الاهتمام بنفسي سواء شعر أو أظافر بعمله للشغل، في الحقيقة لو حسن اتجوز عليا هيبقى حقه».

وتطرقت إيمي للصفات المشتركة بينها وبين زوجها حسن الرداد، مؤكدة أن حرص كل منهما على أهله كان الرابط الأساسي بينهما: «اللي جمع بيني وبين حسن هو حنية كل واحد منا على أهله، في أول الجواز كان هو عايش مع مامته وأنا عايشة عند بابا من كتير تعلقنا بأهلنا».

ورغم حبها للتمثيل، أكدت إيمي أنها ليست من عشاق العمل لساعات طويلة، قائلة: «معنديش رسالة فنية، بقيت عايزة أعمل مسلسل 6 حلقات أو فيلم صغير، لكن هدف فني كبير؟ لا، معنديش».

وتحدثت الممثلة عن غياب السيناريو الجيد في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن الكوميديا تغيرت وأصبح بعض صناع الأعمال «جد جدًا»، قائلة: «بعد ما غبت بسبب الخلفة ورجعت أقرا السيناريوهات المعروضة عليا، الحقيقة لقيت الدنيا اتغيرت كتير، ومبقاش حد بيكتب بجد زي الأول، معرفش هل ده علشان الناس زوقها اتغير ولا إيه».

وأشارت إيمي إلى وجود محاولات لإعادة تقديم مسلسل «نيللي وشريهان»، لكنها تعترض خوفًا من الفشل، موضحة: «الناس بتحب نيللي وشريهان وعايزين يعملوه تاني، لكن أنا اللي خايفة، لأن فكرة إعادة تقديم عمل ممكن تبوظ حلاوة الأول، والمؤلفين كمان مبقوش مع بعض، وكل حاجة اتغيرت، حتى الضحك اتغير».

وفي ختام حديثها، عبرت إيمي عن كرهها للسوشيال ميديا، معتبرة أنها أصبحت مليئة بالسلبية المبالغ فيها، قائلة: «ناس كثير بتقول حاجات مش من حقهم، زمان اللي بينتقد سمير غانم كانوا الصحف أو النقاد، دلوقتي أي حد بيعمل فيها ناقد، نفسي ننام ونصحى نلاقيها قفلت».

