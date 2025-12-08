إيمي سمير غانم ترد على منتقدي إطلالتها بالبحر الأحمر وتدافع عن ياسمين صبري (فيديو)

18 حجم الخط

ردت الفنانة إيمي سمير غانم، على منتقدي إطلالتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، المقام في المملكة العربية السعودية، كما أنها دافعت أيضا عن الفنانة ياسمين صبري بعد الهجوم عليها بسبب إطلالتها أيضا.

إيمي سمير غانم ترد علي انتقادات إطلالتها بمهرجان البحر الأحمر

وقالت إيمي سمير غانم ، في تصريحات تلفزيونية: بزعل أوي وهما مش فاهمين أن الشخص بيكون فرحان أنه شكله حلو فيعصبوني وأنا دايما بلبس إسود اليوم الوحيد اللي ألبس فيه فستان واحدة تقولك اللون مش مناسب والشكل والطلة.

و أضافت: ولاقيت كمان واحدة تنتقد في ياسمين صبري، ياسمين دي قمر وكان ردي بصراحة بيئة بس كنت مضطرة أني أرد، وأنا بس اللي كدة أختي مستحيل ترد بتقولي عيب يا أيمي بس أنا غصب عني أنا إنسانة.

وكانت تعرضت إيمي سمير غانم للانتقاد بسبب إطلالتها في مهرجان البحر الأحمر ، في دورته الخامسة المقامة بالسعودية.

