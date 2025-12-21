الأحد 21 ديسمبر 2025
محافظات

مركز شباب المقاطعة في الدقهلية يتصدر مجموعته ويقترب من الممتاز (ب)

مركز شباب المقاطعة
مركز شباب المقاطعة يقترب للممتاز ب
أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية عن إنجاز رياضي جديد بالدقهلية، حيث يتصدر مركز شباب المقاطعة مجموعته ويقترب من الممتاز (ب).

مركز شباب المقاطعة يتصدر  مجموعته ويقترب من الممتاز (ب)

ويتقدم الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل شباب الدقهلية، بخالص التهاني وأصدق التبريكات إلى فريق مركز شباب المقاطعة لكرة الطائرة، التابع لإدارة شباب السنبلاوين، المشارك بدوري الممتاز (ج)، وذلك بمناسبة فوزه المستحق على فريق المنيا، وتحقيقه المركز الأول بالمجموعة والصعود إلى المرحلة الثانية من الدوري.

تحقيق المزيد من النجاحات، وصولا إلى الصعود لدوري الممتاز (ب)،

وأعرب الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل الوزارة، عن خالص تمنياته للفريق بمواصلة الأداء المتميز وتحقيق المزيد من النجاحات، وصولا إلى الصعود لـ الدوري الممتاز (ب)، مؤكدا أن هذا الإنجاز يعكس حجم الجهد المبذول داخل مراكز الشباب وحرص الوزارة على دعم المواهب الرياضية وصناعة أبطال المستقبل.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار رعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة، وإشراف  طارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، وتحت إشراف جاسر خالد مدير الإدارة.

