افتتاح الدورة الـ15 من ملتقى القاهرة الدولي لأفلام التحريك بدار الأوبرا

تحت رعاية وزارة الثقافة، يفتتح وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، يوم الثلاثاء المقبل 23 ديسمبر الجاري، فعاليات الدورة الخامسة عشرة من ملتقى القاهرة الدولي لأفلام التحريك (Animation)، والذي ينظمه صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

وأكد المعماري حمدي السطوحي أن ملتقى القاهرة الدولي لأفلام التحريك يُعد أحد المشروعات الثقافية المتخصصة التي يحرص صندوق التنمية الثقافية على تطويرها بشكل مستمر، باعتباره منصة دولية فاعلة لدعم فنون التحريك، واحتضان الطاقات الإبداعية الشابة، وربط الإبداع المصري بالحراك الفني العالمي في مجالات الرسوم المتحركة والفنون الرقمية.

وأوضح السطوحي أن هذه الدورة تمثل محطة مهمة في مسيرة الملتقى، سواء من حيث حجم المشاركة الدولية أو تنوع التجارب الفنية، بما يعكس نجاح رؤية الصندوق في توسيع قاعدة المشاركة الثقافية، وإتاحة الفرص أمام المبدعين الشباب للتفاعل مع تجارب عالمية رائدة، مؤكدًا أن فنون التحريك أصبحت اليوم أحد الروافد الأساسية للصناعات الإبداعية الحديثة.

وأشار إلى أن وزارة الثقافة، من خلال صندوق التنمية الثقافية، تولي اهتمامًا خاصًا بالفنون البصرية المعاصرة، وتسعى إلى دعم المبادرات التي تواكب التطور التكنولوجي المتسارع، وتسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي للإبداع الثقافي.

وأضاف السطوحي أن الدورة الخامسة عشرة من الملتقى تضم مسابقة رسمية لأفلام التحريك في ستة فروع رئيسية، تشمل: مسابقة أفلام التحريك القصيرة، مسابقة أفلام التحريك الطويلة، مسابقة العمل الأول (أفلام الطلبة)، مسابقة الأعمال التلفزيونية والتجارية، مسابقة أفلام التحريك التجريبية، ومسابقـة أفلام الواقع الافتراضي، بما يعكس انفتاح الملتقى على مختلف المدارس والاتجاهات الفنية الحديثة.

من جانبه، أوضح قوميسير الملتقى الدكتور محمد غالب، أن الملتقى يشهد هذا العام مشاركة غير مسبوقة، حيث تقدّم للمشاركة 1862 عملًا فنيًا من 48 دولة تمثل ست قارات، من بينها اليابان، إيطاليا، الهند، روسيا، الولايات المتحدة الأمريكية، وغيرها، وهو ما يعكس الثقة الدولية المتزايدة في ملتقى القاهرة الدولي لأفلام التحريك.

وأشار إلى أن لجان التحكيم ستُعلن خلال فعاليات الملتقى عن الأعمال الفائزة، والتي تمثل دول شمال مقدونيا، البرازيل، روسيا، الصين، اليابان، الجزائر، الهند، والمجر، بعد منافسة فنية قوية تتسم بتنوع الأساليب والرؤى الإبداعية.

وأوضح أن صندوق التنمية الثقافية يقدم جائزتين في كل فرع من فروع المسابقة، وسيتضمن حفل الافتتاح فقرة تكريم لعدد من الرموز والشخصيات البارزة التي أسهمت في دعم وتطوير فنون التحريك، تقديرًا لدورهم المؤثر في هذا المجال الفني.

