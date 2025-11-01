السبت 01 نوفمبر 2025
قمة الإسماعيلية، الكهرباء يصطدم بـ الإسماعيلي في الدوري الممتاز

الإسماعيلي
الإسماعيلي

يحتضن ستاد الإسماعيلية، قمة الإسماعيلية لأول مرة في مسابقة الدوري الممتاز بين الإسماعيلي والكهرباء في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت. 

ويسعى الإسماعيلي وكهرباء الإسماعيلية لحصد نقاط المباراة للابتعاد عن المركز الأخيرة في مسابقة الدوري المصري هذا الموسم.

وتلقى الإسماعيلي الخسارة أمام فاركو 1-0 بالجولة الماضية كما تلقي الكهرباء الخسارة أمام سيراميكا كليوباترا بنفس النتيجة ويسعى كلا الفريقين لتصحيح مسارهما بالدوري.

 

موقف الإسماعيلي وكهرباء الإسماعيلية في الدوري 


ويحتل فريق كهرباء الإسماعيلية المركز العشرين في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 8 نقاط، جمعها من 11 مباراة، فاز في مباراتين وتعادل مثلهما وخسر 7 مباريات.

بينما يحتل الإسماعيلي المركز الأخير في الترتيب، برصيد 7 نقاط، جمعها من 12 مباراة، فاز في مباراتين وتعادل مباراة وخسر 9 مواجهات.

حكام مباراة الاسماعيلي ضد كهرباء الإسماعيلية 

ويدير لقاء الإسماعيلي أمام كهرباء الإسماعيلية في الدوري: الدولي حمادة القلاوي (حكمًا للساحة) ’ الدولي أحمد حسام طه وخالد حسام طه (مساعدين) ’ أحمد ناصر (حكمًا رابعًا) والدولي عبد العزيز السيد وهشام القاضي (تقنية الفيديو).

قائمة الإسماعيلي أمام الكهرباء

 

- حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم – عبد الله جمال

- الدفاع: عبد الله محمد – محمد عمار – محمد نصر – عبد الكريم مصطفى - محمد إيهاب

- الوسط: محمد حسن – محمد عبد السميع –  عبد الرحمن الدح – محمد سمير كونتا – علي الملواني – عمر القط – محمد خطاري – حسن صابر – محمد وجدي – إيريك تراوري

- الهجوم: نادر فرج – أنور عبد السلام – خالد النبريصي.

الجريدة الرسمية