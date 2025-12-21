رسميا، ياسر حسان يعلن ترشحه على رئاسة حزب الوفد

18 حجم الخط

أعلن الدكتور ياسر حسان أمين الصندوق فى حزب الوفد ترشحه على رئاسة حزب الوفد فى الانتخابات المقبلة.



وأضاف حسان لـ"فيتو": سأتقدم بأوراق ترشحي فى أول يوم من فتح باب الترشح وهو الثالث من يناير المقبل، لافتا إلى أن المنافسة ستكون شريفة مع الجميع واحترم كل المرشحين.



كواليس انتخابات رئاسة حزب الوفد

وحدد حزب الوفد موعد فتح باب الترشح لرئاسة الحزب يوم السبت الموافق 3 يناير 2026، يوميًا من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، ولمدة ستة أيام تنتهي يوم الخميس 8 يناير 2026.

انتخابات حزب الوفد، وفى وقت سابق، أصدر الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، قرارًا جديدًا بشأن الإجراءات المنظمة لانتخابات رئاسة الحزب، شمل تحديد مواعيد تلقي طلبات الترشح وجدول الطعون وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين والتى ستجرى ٣٠ يناير المقبل.

وأكد الدكتور عبد السند يمامة أنه لم يحسم موقفه النهائي من الترشح على رئاسة الحزب، لافتا إلى أنه سيحسم هذا الأمر فى أول يوم من فتح باب تقديم أوراق الترشح.

