ثقافة وفنون

عرض خاص لفيلم طلقني الأربعاء بأحد المولات الكبرى

فيلم طلقني، فيتو
فيلم "طلقني"، فيتو
تقيم الشركة المنتجة لفيلم “طلقني” الذى يقوم ببطولته النجمان كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني عرضا خاصا للعمل، يحضره أبطاله، بأحد المولات الكبرى بالقاهرة.

وكانت الشركة المنتجة لفيلم"طلقني"، والذي يقوم ببطولته كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني، قد طرحت البوستر الرسمي للفيلم تمهيدا لعرضه في السينمات قريبا.

تفاصيل فيلم "طلقني"

وانتهى الثنائي “كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني” من تصوير المشاهد النهائية لفيلمهما الجديد “طلقنى”، بإحدى المدن الساحلية، والمشهد عبارة عن انفصال زوجين، ولكن بعد وصلة من العتاب يقرر الثنائي أن يعيشا حالة من الرومانسية ينهيان بها مشاهد العمل.
 

أحداث فيلم “طلقني”

وتشهد أحداث فيلم “طلقني” رفع دينا الشربيني، قضية خلع ضد زوجها الذي يلعب دوره نجل الساحر، بسبب عدم قابليتها العيش معه، وتصل لما تريد ويتم تطليقها بحكم محكمة، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر.

أبطال فيلم “طلقني”

ويشارك في فيلم "طلقني" كل من: الفنان محمد محمود، عابد عناني، محمود حافظ، وياسمين رحمي وهناء الشوربجي، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي.

