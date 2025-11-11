بعد أزمة كريم محمود عبد العزيز، حكم الشرع في الطلاق عبر السوشيال (فيديو)

18 حجم الخط

أكد الدكتور مصطفى عبد الكريم أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الطلاق أمر عظيم وليس هينا، سواء بالطريقة الشفوية أو أن يسارع الشخص بكتابة منشور على مواقع التواصل الإجتماعي فيؤدي إلى إيقاع الطلاق.

وأضاف فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الطلاق 3 أنواع، أولهما الطلاق الصريح، وأخر كناية، والثالث الكتابة، فالطلاق الصريح لا يحتاج إلى نية، ويقع فورا.



وأوضح أن هناك الكناية فى الطلاق، ويعبر عن لفظ يحتمل الطلاق، والحالة الثالثة وهو الكتابة.



وعن حالة الفنان كريم محمود عبد العزيز، أكد أمين الفتوى، أن الفنان كتب أن الطلاق شرع ربنا، وهذا الكلام ليس طلاقا صريحا ويجب سؤاله عن النية، وهذا لا يفيد بمفرده إلى الطلاق، وعليه أن يراجع دار الفتوى.

وكان الفنان كريم محمود عبد العزيز خرج عن صمته، فيما يتعلق بالشائعات التي طالته هو وزوجته آن رفاعي مؤخرا، وذلك عبر خاصية “الستوري” على حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

وكتب كريم: "الطلاق شرع ربنا أكن لأم بناتي كل الاحترام والتقدير.. ومهما حصل هتفضل أم بناتي وأنا أبوهم.. حاولنا سنين كتير إن الحياة تستمر وفشلنا.. وده مش معناه أبدًا إن فيه حد فينا يعيبه شيء، لكن فيه علاقات كتير بتنتهي لأن ربنا كاتب لها كده. وبتنتهي بكل ود وحب واحترام متبادل بين الطرفين.. أكيد ماكنتش أحب أوصل للحل ده، لكن دي إرادة ربنا".

وحرص كريم محمود عبد العزيز على نفي ضلوع أي شخص في الخلافات التي وقعت بينه وبين زوجته وكتب “ومفيش أي شخص جت سيرته مؤخرًا كان له دخل بالمشاكل دي تمامًا، لا من قريب ولا من بعيد.. البيوت أسرار.. وماكنتش أفضل تمامًا أتكلم عن حياتي الشخصية، احترامًا لكل الأطراف.. لكن تقديرًا للجمهور اللي يهمه أمري وجب التوضيح”.

