رئيس الأسقفية: رسالة الإنجيل هي هدم كل جدران الكراهية والانقسام

شارك المطران الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، في مؤتمر مجلس الكنائس الأفريقي (AACC)، المنعقد في دولة كينيا، ويضم أكثر من 100 عضو من الكنائس الأفريقية بمختلف طوائفها.

وجاء المؤتمر هذا العام لبحث موقف الكنائس الإفريقية من القضية الفلسطينية والإسرائيلية، وتبادل الرؤى حول دور الكنيسة في دعم السلام العادل ورفع صوت العدالة في المنطقة.

وتحدث رئيس الأساقفة عن معاناة الشعب الفلسطيني في غزة، مؤكدًا أن “المسيح هو سلامنا، وفي وقت الحرب والدمار علينا أن نرفع صوتنا من أجل العدل والسلام والرحمة لكل من يتألم”.

وشدد على أن الكنيسة لا يمكنها أن تقف صامتة أمام الظلم، بل مدعوة لتكون أداة شفاء ومصالحة بين الشعوب، لأن رسالة الإنجيل تدعونا إلى المصالحة والوحدة، وهدم كل جدران الكراهية والانقسام.

وقال رئيس الأساقفة إن رسالة أفسس (٢:‏١٣–١٨) تذكّرنا بأن المسيح بصليبه صالح الجميع، وجعل من المختلفين جسدًا واحدًا في المحبة والسلام، وأضاف أن الكنيسة في رسالتها مدعوة لتكون بيتًا مفتوحًا للجميع، حيث يلتقي المختلفون في محبة الله، بعيدًا عن كل أشكال التمييز أو الانقسام. 

وأكد أن الشهادة للسيد المسيح لا تكون بالكلام فقط، بل بأعمال الرحمة وخدمة المحتاجين والسعي المستمر لصنع السلام في المجتمع.

واختتم كلمته بالتأكيد على أن الرجاء في السيد المسيح لا يُهزم، حتى وسط الألم والمعاناة، لأن نور القيامة أقوى من ظلمة الحروب والكراهية، داعيًا المؤمنين إلى أن يكونوا “سفراء سلام” يعلنون للعالم محبة الله التي تتجاوز كل حدود وتنهي كلّ صراعات.

