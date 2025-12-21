الأحد 21 ديسمبر 2025
ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا

ترتيب الدوري الإنجليزي، يحتل أستون فيلا المركز الثالث في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 33 نقطة، فيما يأتي مان يونايتد في المركز السابع برصيد 26 نقطة قبل مباراة الليلة بين الفريقين.

ويتصدر أرسنال جدول الترتيب برصيد 39 نقطة من 17 مباراة، ويليه مان سيتي في المركز الثاني برصيد 37 نقطة من 17 مباراة.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا 

1- آرسنال 39 نقطة
2- مانشستر سيتي 37 نقطة
3- أستون فيلا 33 نقطة
4- تشيلسي 29 نقطة
5- ليفربول 29 نقطة
6- سندرلاند 27 نقطة
7- مانشستر يونايتد 26 نقطة
8- كريستال بالاس 26 نقطة
9- برايتون 24 نقطة
10- إيفرتون 24 نقطة
11- نيوكاسل يونايتد 23 نقطة
12- برينتفورد 23 نقطة
13- توتنهام هوتسبير 22 نقطة
14- بورنموث 22 نقطة
15- فولهام 20 نقطة
16- ليدز يونايتد 19 نقطة
17- نوتنجهام فوريست 18 نقطة
18- وست هام 13 نقطة
19- بيرنلي 11 نقطة 
20- وولفرهامبتون نقطتان
 

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 

ويحل فريق مانشستر يونايتد ضيفا ثقيلا أمام أستون فيلا مساء اليوم الأحد، على ملعب فيلا بارك، ضمن مباريات الجولة الـ 17 لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

كان أستون فيلا فاز فى الجولة الماضية على وست هام يونايتد بنتيجة 3 - 2، بينما تعادل مانشستر يونايتد أمام بورنموث بأربعة أهداف لكل منهما.

 

موعد مباراة أستون فيلا ومانشستر يونايتد

وتقام مباراة أستون فيلا ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد في الساعة الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وشهدت آخر 5 مباريات جمعت أستون فيلا ضد مانشستر يونايتد فوز مانشستر يونايتد فى 4 مباريات، بينما حسم التعادل السلبي مباراة.

 

تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا في جميع المسابقات

والتقى مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا في عدد 195 مباراة، حقق مان يونايتد الفوز في 104 مباراة فيما فاز أستون فيلا في عدد 49 مباراة وسيطر التعادل علي نتيجة 42 مباراة.

وأحرز مانشستر يونايتد عدد 357 هدفا في مرمى أستون فيلا، فيما استقبلت شباك مان يونايتد عدد 249 هدفا.

