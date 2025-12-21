الأحد 21 ديسمبر 2025
أخبار مصر

الهلال الأحمر المصري يمد غزة بسلال غذائية وبطاطين وملابس شتوية عبر قافلة زاد العزة 98

أطلق الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم الباكر، قافلة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» الـ 98، والتي تحمل عددا من شاحنات المساعدات الإنسانية العاجلة في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة.

وحملت قافلة «زاد العزة» في يومها الـ 98، أكثر من 9 آلاف طن من المساعدات الإنسانية العاجلة، والتي تضمنت: نحو 4 آلاف طن سلال غذائية ودقيق، وأكثر من 3,500 طن مستلزمات طبية وإغاثية ضرورية يحتاجها القطاع، أكثر من 1,500 طن مواد بترولية.

ونظرًا لسوء الأحوال الجوية التي يشهدها قطاع غزة، عزز الهلال الأحمر المصري القافلة بإمدادات الشتاء الأساسية، التي شملت: 4,700 بطانية، أكثر من 90 ألف قطعة ملابس شتوية، أكثر من 5 آلاف مرتبة، ونحو 7,800 خيمة لإيواء المتضررين، وذلك في إطار الجهود المصرية المتواصلة لدعم الأشقاء في غزة.

يذكر أن، قافلة « زاد العزة.. من مصر إلى غزة »، التي أطلقها الهلال الأحمر المصرى، انطلقت في 27 يوليو، حاملة آلاف الأطنان من المساعدات التي تنوعت بين: سلاسل الإمداد الغذائية، دقيق، ألبان أطفال، مستلزمات طبية، أدوية علاجية، مستلزمات عناية شخصية، وأطنان من الوقود.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة، على الحدود منذ بدء الأزمة حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه فى كافة المراكز اللوجستية وجهوده المتواصلة لدخول المساعدات التي بلغت أكثر من نصف مليون طن من المساعدات الإنسانية والإغاثة.

