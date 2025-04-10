فى ذكرى ميلاده، رحلة عمر الشريف من الإسكندرية إلى الإصابة بالزهايمر

عمر الشريف، ممثل مصري، ساعدته ملامح وجهه ووسامته على الشهرة، كاريزما خاصة له حضور متميز، وصل إلى العالمية وحقق شهرة ونجاحا كبيرا، شارك نجوم السينما العالمية أفلامهم، لقب بـ"لورانس العرب" وهو اسم أول فيلم شارك في بطولته مع المخرج ديفيد لين عام 1962، أصبح بعدها النجم العالمى، رحل عام 2015.

فى مثل هذا اليوم 10 أبريل عام 1932 ولد ميشيل ديمترى شلهوب، من أسرة مسيحية، والده يعمل تاجرا للأخشاب ووالدته من أصل سورى لبنانى، درس فى كلية فيكتوريا بالإسكندرية، وفيها زامل المخرج يوسف شاهين.

واشترك معه في المسرح المدرسي وهو صغير فى دور هاملت، فقدمه في دور البطولة أمام فاتن حمامة في فيلم "صراع في الوادي" الذي لقي الكثير من الجماهيرية، وجعل من عمر الشريف وفاتن حمامة ثنائيا لا يفترق ليشهد الفيلم ميلاد قصة الحب والزواج بينهما عام 1955 بعد إشهار إسلامه وتغيير اسمه إلى عمر الشريف.

ولأنه بدأ التمثيل فى السينما بطلا تسابق المخرجين على الاستعانة به فى أفلامهم فقدم مجموعة من الأفلام هى علامة فى تاريخ السينما المصرية منها: صراع في الوادي،أيامنا الحلوة، شاطئ الأسرار، المماليك، أرض السلام، في بيتنا رجل، إشاعة حب، إحنا التلامذة، نهر الحب آخر أفلامه مع فاتن حمامة، حسن ومرقص وكوهين، والمواطن مصري، المماليك مع نبيلة عبيد، وآخر أعماله الأراجوز مع ميرفت أمين والمخرج هانى لاشين.

وصلت شهرة الفنان عمر الشريف الى السينما العالمية فاختاره المخرج العالمي ديفيد لين فى فيلم "لورانس العرب" عام 1962، الذي رشح من خلاله لجائزة الأوسكار، وحصل على شهرة جماهيرية عالمية مما دفعه الى الاستمرار مع "لين" خلال حقبة الستينات ليقدم خلالها عددا من الأفلام منها دكتور جيفاجو، الرولز رويس الصفرا، الثلج الأخضر، وغيرها..:الوادي الأخير، بذور التمر الهندي عام 1974 وهو الفيلم الذي لم يلق رواجا بسبب البعد عن الأفلام الرومانسية في تلك الفترة، فاضطر عمر الشريف إلى العمل كمساعد في أفلام أخرى منها "النمر الوردي يضرب مجددا، وفى عام 1984 قدم الفيلم الكوميدى "السر" ثم ظهر في فيلم "المحارب الثالث عشر".

فى الدراما عمل الفنان نور الشريف فى اعمال قليلة بالإذاعة والتليفزيون فاللإذاعة قدم أنف وثلاث عيون، والحب الضائع مع صباح، وفى التليفزيون قدم وللمرة الأولى في حياته مسلسل تلفزيوني حمل اسم "حنان وحنين" الذي عُرض في شهر رمضان عام 2007، وشارك في المسلسل أحمد رمزي، سوسن بدر، حنان ترك من تأليف وإخراج إيناس بكر ولم يكرر التجربة مرة أخرى، كما قدم للتليفزيون فيلم " أيوب" مع مرفت أمين وفؤاد المهندس.

تزوج الفنان عمر الشريف من سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة بعد أن ربطت بينهما أشهر قصة حب فى الوسط الفنى فى ذلك الوقت، ورغم الانفصال استمر عمر يؤكد في كل مقابلاته أنه لم يحب في حياته سوى فاتن حمامة، ولم ينسها يومًا ما حتى انه ظل الزواج معلقا ما يقرب من خمس سنوات قبل الطلاق، ولم يتزوج بعد ذلك بأخرى.

حول أسباب تأخر السينما المصرية قال الفنان عمر الشريف: “مقدرش أقول فيه تأخر، صحيح فيه أفلام هايلة ممكن تكون نسبتها قليلة ودي مش مشكلة السينما دى مشكلات مجتمع بأكمله، لكن للأسف فيه أفلام بتتعمل لا تفهم ليه بتتعمل لمجرد خروج أفلام فقط، لكن المفروض الموزعين والمنتجين يشوفوا التهريج ده وينظموه فليس كل من هب ودب يعمل سينما وخاصة في القطاع العام”.

أصيب عمر الشريف في أواخر حياته بالزهايمر وتنقل بين مستشفيات مصرية كان آخرها مستشفى بهمان بحلوان حيث رحل فى مثل هذا اليوم 10 يوليو عام 2015 بعد رحيل فاتن حمامة بشهور قليلة

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