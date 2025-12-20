الدوري الإسباني، ريال مدريد يتقدم على إشبيلية بهدف في الشوط الأول

18 حجم الخط

الدوري الإسباني، تقدم ريال مدريد على إشبيلية، بهدف دون رد في الشوط الأول ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني، موسم 2025-2026.

وسجل جود بيلينجهام هدف التقدم للملكي بالدقيقة 42.

تشكيل ريال مدريد أمام إشبيلية في الدوري الإسباني



حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فيدي فالفيردي، راؤول أسينسيو، دين هويسن، فيران جارسيا.

خط الوسط: أردا جولر، تشواميني، جود بيلينجهام، رودريجو.

خط الهجوم: كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور.



ويدخل نادي ريال مدريد مباراة إشبيلية وهو يمتلك 39 نقطة في المركز الثاني، في حين أن الفريق الأندلسي لديه 20 نقطة حيث يحتل المركز التاسع.

ويسعى ريال مدريد إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم بعدما انتصر بصعوبة على ديبورتيفو ألافيس بهدفين لهدف في الجولة الماضية، حيث إنه لا يريد فقدان أي نقاط من جديد في إطار منافسة برشلونة على لقب الليجا.

وكان مدرب ريال مدريد تشابي ألونسو، أكد أن فريقه يسعى إلى إنهاء عام 2025 بأفضل صورة ممكنة، عندما يستضيف إشبيلية مساء السبت على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني، مشددًا على أهمية الخروج بنتيجة إيجابية تمنح الفريق دفعة معنوية قبل الدخول في عام 2026.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عُقد قبل مباراة إشبيلية، وصف ألونسو مواجهة إشبيلية بأنها “آخر مباراة في عام 2025، ونهاية مرحلة شاقة تطلبت خوض عدد كبير من المباريات”.

وأضاف مدرب الملكي: "نريد أن ننهي هذا العام بشكل جيد، وأن نغادر بارتياح وشعور إيجابي، حتى نبدأ 2026 بطاقة وحماس وتفاؤل. إشبيلية منافس صعب، يفرض عليك الكثير داخل الملعب، ويلعب بأسلوب المواجهات الفردية، ولديه لاعبين مميزين في الصراعات الثنائية وفي التعامل مع الكرة".

وأوضح مدرب النادي الملكي أن اللعب على أرض البرنابيو يمنح الفريق دافعًا إضافيًا، قائلا: "نلعب على ملعبنا، ونريد أن يستمتع الجمهور بالمباراة، وأن نقدم لهم أداءً يليق باسم ريال مدريد”.

