واشنطن تؤكد: ترامب لن يسمح بضم أي جزء من الضفة الغربية إلى إسرائيل

أكدت نائبة المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، جينيفر لوسيتا، مساء الثلاثاء، أن الرئيس دونالد ترامب لن يسمح لإسرائيل بضم أي جزء من الضفة الغربية، مشددة على أن هدف الولايات المتحدة هو إنهاء العنف وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وقالت لوسيتا خلال جلسة مجلس الأمن: "الولايات المتحدة تركز على أمن إسرائيل واستقرار غزة والضفة الغربية، والرئيس ترامب يتوقع إنهاء العنف ولن يسمح بضم أي جزء من الضفة".

من جانبه، أشار رامز الأكبروف، نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، إلى أن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي وصل أعلى مستوياته منذ بدء رصد الأمم المتحدة عام 2017، محذرًا من أن العمليات في شمال الضفة الغربية تسببت في خسائر بشرية كبيرة، ونزوح واسع، ودمار في مخيمات اللاجئين، مؤكدًا أن استمرار الوجود الأمني الإسرائيلي في هذه المخيمات يشكل انتهاكًا لالتزامات إنهاء الاحتلال غير الشرعي.

وفي ردود الفعل الدولية، دانت بريطانيا العنف المتصاعد من المستوطنين وحذرت من تأثيره السلبي على جهود السلام، فيما أعربت السعودية عن استنكارها لمصادقة إسرائيل على بناء 19 مستوطنة جديدة في الضفة، معتبرة ذلك خرقًا للقرارات الأممية ذات الصلة.

