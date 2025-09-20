محمد عمر: نثق في قدرات تامر مصطفى على إعادة زعيم الثغر لمكانته

تحدث محمد عمر رئيس لجنة الكرة السابق بنادي الاتحاد السكندري، عن تولي تامر مصطفى القيادة الفنية للفريق.

وقال محمد عمر في تصريحات تليفزيونية، إن إدارة النادي تعتبر محمد عمر أحد أبناء النادي ويثقون فيه بشكل كبير.

وواصل: "عقب مباراة كهرباء الإسماعيلية عقد مجلس إدارة النادي جلسة مع أحمد سامي واستقروا على فسخ التعاقد، بعد تراجع النتائج في الفترة الأخيرة".

وتابع: "تامر مصطفى مدير متميز وشخصية تتميز بالهدوء والثقة، وكانت رغبتي تواجده على رأس القيادة الفنية للفريق بعد رحيل أحمد سامي".

وأكد: "تم التواصل مع المدرب عقب مباراة كهرباء الإسماعيلية وأبدى مرونة كبيرة للغاية في المفاوضات، ووافق على تولي المهمة".

وشدد: "الاتفاق مع تامر مصطفى تم في يوم بالتحديد وليس أكثر، ونثق في المدرب في تقديم أداءً كبيرًا مع زعيم الثغر".

وتابع: "المدرب قاد أول مران للفريق اليوم، وننتظر منه الكثير".

واختتم: "نعد جماهير الاتحاد السكندري بأن القادم أفضل ونتمنى دعمهم في الفترة المقبلة".

