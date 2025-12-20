عمرو ناصر يتقدم بالهدف الأول للزمالك في مرمى حرس الحدود

18 حجم الخط

سجل عمرو ناصر مهاجم الزمالك، الهدف الأول في مرمى حرس الحدود بالدقيقة 16 على ستاد المقاولون العرب، في إطار مباريات الجولة الثانية لبطولة كأس عاصمة مصر.

تشكيل الزمالك

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: أحمد عبد الرحيم"إيشو" – محمود حمدي "الونش" – هشام فؤاد – بارون أوشينج.

خط الوسط: محمود جهاد - سيف جعفر – آدم كايد.

خط الهجوم: أحمد شريف – عمرو ناصر – خوان بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وعمر جابر والسيد أسامة وأنس وائل وأحمد صفوت ومحمد إبراهيم ومحمد حمد وعدي الدباغ وناصر منسي.

دوافع قوية للفارس الأبيض

يدخل الزمالك المباراة بدوافع كبيرة بعد البداية المتذبذبة في البطولة، حيث يسعى الجهاز الفني لتصحيح الأخطاء واستعادة نغمة الانتصارات، خاصة في ظل الضغوط الجماهيرية التي تطالب بظهور قوي للفريق في جميع البطولات. ويأمل الزمالك في استغلال امتلاكه عناصر خبرة وشباب قادرين على حسم المواجهة مبكرًا وفرض السيطرة على مجريات اللقاء

حرس الحدود يبحث عن المفاجأة

على الجانب الآخر، يخوض حرس الحدود اللقاء بطموحات لا تقل أهمية، حيث يسعى الفريق العسكري لتحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد كبار الكرة المصرية، مستندًا إلى التنظيم الدفاعي والانضباط التكتيكي، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة التي تمثل سلاحًا مهمًا للفريق في مثل هذه المباريات.

