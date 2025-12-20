السبت 20 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أوكرانيا: لا يمكن إجراء الانتخابات الرئاسية دون تعديلات تشريعية

زيلينسكي، فيتو
زيلينسكي، فيتو
18 حجم الخط

أعلن نائب رئيس اللجنة الانتخابية المركزية الأوكرانية سيرجي دوبوفيك، في بيان صادر عنه اليوم السبت،  أن أوكرانيا لا تستطيع إجراء الانتخابات الرئاسية  دون تعديلات على التشريعات الحالية.

لجنة الانتخابات الأوكرانية: لا يمكن إجراء الانتخابات دون تعديلات تشريعية
 

وقال دوبوفيك في مقابلة مع وكالة آر بي سي أوكرانيا: "بدون تغيير التشريعات الحالية، لا يمكننا حتى الحديث عن الانتخابات في الوقت الراهن".

ووفقًا له، يتعين على السلطات الأوكرانية إجراء تعديلات تشريعية واسعة النطاق لتجاوز الحظر المفروض على إجراء الانتخابات خلال فترة الأحكام العرفية ولعدة أشهر بعد انتهائها.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي وصف زيلينسكي سابقًا بأنه "ديكتاتور بلا انتخابات" وأشار إلى انخفاض نسبة تأييده إلى 4%، قد تحدث عن ضرورة إجراء انتخابات في أوكرانيا.

إجراء انتخابات في أوكرانيا 

ردًا على تصريحات الرئيس الأمريكي، أعلن زيلينسكي، الذي انتهت ولايته في 20 مايو 2024، في 9 ديسمبر، استعداده لإجراء الانتخابات، لكنه طلب من الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين "ضمان أمنها".

وأُلغيت الانتخابات الرئاسية الأوكرانية لعام 2024، استنادًا إلى الأحكام العرفية والتعبئة العامة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الانتخابات الأوكرانية أوكرانيا زيلينسكي الرئيس الأمريكى ترامب

مواد متعلقة

الجيش الروسي يعلن السيطرة على بلدتين جديدتين في أوكرانيا

ترامب يعلن نجاح الضربة الأمريكية «عين الصقر» ضد "داعش" في سوريا

بوتين: حتى الآن لا نرى أي استعداد لدى نظام زيلينسكي للتسوية

الأكثر قراءة

حكم دعاء أول ليلة من رجب، وهل هو مستجاب؟

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الأحد

خسارة بلدية المحلة والمنصورة، نتائج مباريات اليوم السبت بدوري المحترفين

زغلول صيام يكتب ذكريات من الأمم الأفريقية: قصة اختيار حسام حسن للمنتخب في 2006.. عندما ترك العميد المعسكر وعاد في الواحدة صباحًا.. وحكاية تسخين العضلات في الجيم.. وتراك الخيول سر استبعاد حازم إمام

تفاصيل لقاء السيسي ووزير خارجية روسيا (صور)

الكاف يعلن تغييرات جذرية: أمم أفريقيا كل 4 سنوات

هل الدعاء في أول ليلة من شهر رجب مستجاب؟ البحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

عباقرة ولكن مجهولون، الشيخ أحمد بن يوسف الصديقي.. خريج الأزهر قاضي البحرين

خدمات

المزيد

الدينار الأردني يتجاوز 67 جنيها في البنك المركزي اليوم

تعرف على سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي صباح اليوم

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

سعر الريال القطري أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 19-12-2025

المزيد

انفوجراف

مواجهتان فقط أمام الفراعنة.. تاريخ مشاركات زيمبابوي في كأس الأمم الإفريقية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الكوسة في المنام وعلاقتها بالحصول على فرصة عمل جديدة

حكم دعاء أول ليلة من رجب، وهل هو مستجاب؟

عباقرة ولكن مجهولون، الشيخ أحمد بن يوسف الصديقي.. خريج الأزهر قاضي البحرين

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads