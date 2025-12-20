18 حجم الخط

أعلن نائب رئيس اللجنة الانتخابية المركزية الأوكرانية سيرجي دوبوفيك، في بيان صادر عنه اليوم السبت، أن أوكرانيا لا تستطيع إجراء الانتخابات الرئاسية دون تعديلات على التشريعات الحالية.

لجنة الانتخابات الأوكرانية: لا يمكن إجراء الانتخابات دون تعديلات تشريعية



وقال دوبوفيك في مقابلة مع وكالة آر بي سي أوكرانيا: "بدون تغيير التشريعات الحالية، لا يمكننا حتى الحديث عن الانتخابات في الوقت الراهن".

ووفقًا له، يتعين على السلطات الأوكرانية إجراء تعديلات تشريعية واسعة النطاق لتجاوز الحظر المفروض على إجراء الانتخابات خلال فترة الأحكام العرفية ولعدة أشهر بعد انتهائها.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي وصف زيلينسكي سابقًا بأنه "ديكتاتور بلا انتخابات" وأشار إلى انخفاض نسبة تأييده إلى 4%، قد تحدث عن ضرورة إجراء انتخابات في أوكرانيا.

إجراء انتخابات في أوكرانيا

ردًا على تصريحات الرئيس الأمريكي، أعلن زيلينسكي، الذي انتهت ولايته في 20 مايو 2024، في 9 ديسمبر، استعداده لإجراء الانتخابات، لكنه طلب من الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين "ضمان أمنها".

وأُلغيت الانتخابات الرئاسية الأوكرانية لعام 2024، استنادًا إلى الأحكام العرفية والتعبئة العامة.

