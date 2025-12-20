السبت 20 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

انطلاق فعاليات معرض القاهرة للجلود بمشاركة 150 وفدا من 14 دولة

افتتح الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اليوم السبت، فعاليات معرض القاهرة الدولي للجلود في دورته العشرين، والذي يُقام خلال الفترة من 19 إلى 21 ديسمبر الجاري، وتنظمه غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية.

وخلال كلمته في الافتتاح، أعرب محافظ القاهرة عن سعادته باستضافة المعرض على أرض المحافظة، مؤكدا أن القاهرة تدعم بقوة تنظيم المعارض والمشروعات الصناعية، لما تمثله من دور محوري في دعم الصناعة الوطنية وتشجيع المنتج المحلي، إلى جانب إتاحة فرص تسويقية حقيقية أمام المصنعين.

وأشار صابر إلى أن الدولة المصرية، وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا بالغًا بتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مؤكدًا أن مصر تمتلك جميع المقومات اللازمة للنهوض بالصناعة الوطنية في مختلف القطاعات.

وأضاف أن المعرض يستهدف التجارة بالجملة وفتح آفاق جديدة للتصدير، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم خطط التنمية المستدامة.

وشهدت مراسم الافتتاح حضور كل من: الوزير المفوض التجاري عصام النجار رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، واللواء عصام النجار رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، إلى جانب جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود، والدكتور محمد الشريف عضو الإتحاد  العربي للمعارض، وعدد من المسؤولين وممثلي الجهات الداعمة للمعرض.

