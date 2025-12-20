مصادر: قيادات بالوفد يرفضون ترشح السيد البدوى لرئاسة الحزب

18 حجم الخط

أكدت مصادر قيادية فى حزب الوفد أن هناك كوادر فى الحزب قابلت قرار ترشح الدكتور السيد البدوى على رئاسة الحزب بالقبول، إلا أن هناك اعتراضات من قيادات أخرى.

وأضافت المصادر لـ"فيتو": أن البدوى تشاور مع مجموعة من المنتمين للحزب قبل إعلانه الترشح ولاقى استحسانا من عدد ليس بالقليل.

انتخابات رئاسة حزب الوفد



وأشارت المصادر إلى أن الدكتور السيد البدوى منذ شهرين أعلن عدم ترشحه على رئاسة الحزب، ولكنه أعلن قراره حاليا بالترشح على رئاسة الحزب.



انتخابات حزب الوفد، وفى وقت سابق أكدت مصادر مقربة من الدكتور السيد البدوي شحاتة أنه يعتزم الترشح على رئاسة حزب الوفد بالانتخابات المقبلة.

انتخابات رئاسة حزب الوفد

وحدد حزب الوفد موعد فتح باب الترشح لرئاسة الحزب يوم السبت الموافق 3 يناير 2026، يوميًا من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، ولمدة ستة أيام تنتهي يوم الخميس 8 يناير 2026.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.