الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

مصادر: السيد البدوي يرفض الترشح على رئاسة حزب الوفد

حزب الوفد
حزب الوفد
18 حجم الخط

أكدت مصادر مقربة من الدكتور السيد البدوى شحاتة، رئيس حزب الوفد الأسبق، أنه يرفض الترشح على رئاسة الحزب فى الانتخابات المقبلة.
وأضافت المصادر لـ"فيتو": أن الكثير من الوفديين طالبوه بالترشح لكنه يرفض هذا الأمر حتى الآن.

انتخابات رئاسة حزب الوفد

وحدد حزب الوفد فتح باب الترشح لرئاسة الحزب يوم السبت الموافق 3 يناير 2026، يوميًا من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، ولمدة ستة أيام تنتهي يوم الخميس 8 يناير 2026.

انتخابات حزب الوفد 

وفى وقت سابق، أصدر الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، قرارًا جديدًا بشأن الإجراءات المنظمة لانتخابات رئاسة الحزب، شمل تحديد مواعيد تلقي طلبات الترشح وجدول الطعون وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين والتى ستجرى ٣٠ يناير المقبل.

انتخابات رئاسة حزب الوفد، أكد الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد أنه لم يحسم موقفه النهائي من الترشح على رئاسة الحزب، لافتا إلى أنه سيحسم هذا الأمر فى أول يوم من فتح باب تقديم أوراق الترشح.

المرشحون بانتخابات رئاسة حزب الوفد 

وأضاف عبد السند يمامة لـ"فيتو": "حتى الآن لم أحسم موقفي من الترشح على رئاسة الحزب وسأحسم الأمر فى بداية الشهر المقبل مع فتح باب الترشح"، مشيرا إلى أن لديه خطة للسيطرة على ديون الحزب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد الدكتور عبد السند يمامة السيد البدوي رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة حزب الوفد

الأكثر قراءة

موعد والقناة الناقلة لمباراة برشلونة وغوادالاخارا في كأس ملك إسبانيا

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا والقناة الناقلة

هالاند يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 16

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2025

عباقرة ولكن مجهولون.. الحسن الوزان رائد الجغرافيا والموسوعات الأفريقية

تعرف على أماكن لجان الدائرة الأولى في جولة إعادة انتخابات النواب ببورسعيد

النيابة تنتدب خبراء من اللجنة الهندسية لفحص موقع العقار المنهار بمنشأة ناصر

النيابة تطلب تحريات المباحث حول حريق شقة سكنية في السلام

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الثلاثاء 16- 12- 2025

تعرف على سعر القصدير اليوم الثلاثاء 2025.12.16

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين بالأسواق

تعرف على سعر القصدير اليوم

المزيد

انفوجراف

محظورات امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عقاب اليهود، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 4 من سورة الحشر

من القرآن والسنة، الإفتاء توضح حقوق الإنسان في الإسلام

عباقرة ولكن مجهولون.. الحسن الوزان رائد الجغرافيا والموسوعات الأفريقية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads