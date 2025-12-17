مصادر بالوفد: ياسر حسان ينوي الترشح بانتخابات رئاسة الحزب

18 حجم الخط

أكدت مصادر فى حزب الوفد أن الدكتور ياسر حسان أمين الصندوق بالحزب ينوى الترشح على رئاسة حزب الوفد فى الانتخابات المقبلة.

وأكدت المصادر لـ"فيتو": أن حسان لم يعلن رسميا حتى الأن نيته للترشح لكن لديه الرغبة وسيترشح على رئاسة الحزب وسيكون منافسا قويا فى الانتخابات.

انتخابات رئاسة حزب الوفد

وحدد حزب الوفد موعد فتح باب الترشح لرئاسة الحزب يوم السبت الموافق 3 يناير 2026، يوميًا من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، ولمدة ستة أيام تنتهي يوم الخميس 8 يناير 2026.

انتخابات حزب الوفد، وفى وقت سابق، أصدر الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، قرارًا جديدًا بشأن الإجراءات المنظمة لانتخابات رئاسة الحزب، شمل تحديد مواعيد تلقي طلبات الترشح وجدول الطعون وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين والتى ستجرى ٣٠ يناير المقبل.

وأكد الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد أنه لم يحسم موقفه النهائي من الترشح على رئاسة الحزب، لافتا إلى أنه سيحسم هذا الأمر فى أول يوم من فتح باب تقديم أوراق الترشح.

المرشحون بانتخابات رئاسة حزب الوفد

وأضاف عبد السند يمامة لـ"فيتو": "حتى الآن لم أحسم موقفي من الترشح على رئاسة الحزب وسأحسم الأمر فى بداية الشهر المقبل مع فتح باب الترشح"، مشيرا إلى أن لديه خطة للسيطرة على ديون الحزب.

