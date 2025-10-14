أول تعليق من الدكتور أحمد نعينع بعد تعيينه شيخ عموم المقارئ المصرية

أعرب الدكتور أحمد نعينع عن خالص شكره وتقديره لوزير الأوقاف، على تعيينه شيخًا لعموم المقارئ المصرية وعلى هذه الثقة الغالية، سائلًا الله تعالى أن يوفِّقه لحمل هذه الأمانة العظيمة وأن يجعل عمله خالصًا لوجهه الكريم، وأن يديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأصدر الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، قرارًا بتعيين القارئ الدكتور أحمد أحمد نعينع شيخًا لعموم المقارئ المصرية، تقديرًا لمسيرته الطويلة في خدمة القرآن الكريم، التي تجاوزت نصف قرن من الزمان.

التشكيل الجديد لمجلس عموم المقارئ المصرية

شمل القرار تعيين كلٍّ من:

الدكتور أحمد نعينع شيخًا لعموم المقارئ المصرية

الشيخ عبد الفتاح علي درويش الطاروطي نائبًا لشيخ عموم المقارئ المصرية؛ والشيخ محمود محمد حسن الخُشت نائبًا لشيخ عموم المقارئ المصرية؛ والدكتور جمال جبريل فاروق محمود عبد الرحيم، عميد كلية الدعوة الإسلامية سابقًا، عضوًا؛ والدكتور عبد الكريم إبراهيم عوض صالح، مدير عام الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم ورئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف، عضوًا.

وأكد وزير الأوقاف أن هذا القرار يأتي تتويجًا لعطاء علمي وعملي ممتد لفضيلة الدكتور أحمد نعينع، الذي أفنى عمره في خدمة كتاب الله تعالى أداءً وتعليمًا وتجويدًا، فكان مثالًا للإتقان والأدب والتواضع، ومصدر إلهام لجيلٍ كامل من المقرئين وطلاب القرآن الكريم في مصر والعالم الإسلامي.

اول تعليق من الدكتور أحمد نعينع شيخ عموم المقارئ المصرية

يُذكر أن الدكتور أحمد نعينع يُعد أحد أبرز قراء القرآن الكريم في مصر والعالم العربي، وُلد بمحافظة كفر الشيخ عام 1954م، وحفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، وتخرج في كلية الطب بجامعة الإسكندرية، وبدأ مشواره الإذاعي في سبعينيات القرن الماضي، فملأ صوته آذان المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، جامعًا بين عذوبة الأداء ودقة الإتقان وجلال الخشوع.

