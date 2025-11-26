رئيس شعبة الجلود يبحث مع الاتحاد العربي للصناعات الجلدية بتركيا تعزيز التعاون وتبادل الخبرات

18 حجم الخط

عقد محمد مهران، ممثل الاتحاد العربي للصناعات الجلدية في مصر، ورئيس شُعبة الجلود بغرفة القاهرة التجارية، لقاءات تنسيقية مع ممثل الاتحاد العربي للصناعات الجلدية بتركيا عمار محمود، وزيارة معرض "إيساف" للأحذية والصناعات الجلدية، وعقد لقاءات مع عدد من المؤسسات التركية المتخصصة، منها: "مجلس مصدري الجلود والمنتجات الجلدية في إسطنبول – مجلس صناع الأحذية أيساد".

جاء ذلك خلال زيارته لتركيا خلال الأسبوع الماضي لبحث سبل تعاون مصري تركي جديد على صعيد قطاع الجلود.

تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات الفنية

وقال "مهران": إن زيارته تستهدف تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات الفنية والاستثمارية والتجارية بين الجانبين، بما يسهم في دعم وتطوير قطاع الصناعات الجلدية، وفتح مجالات جديدة للتصدير والتصنيع المشترك، وتبادل الوفود التجارية.



واستطرد "مهران": مثل هذه اللقاءات والزيارات تخدم مصالح الصناعات الجلدية وتدعم قدرتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية، ولذلك نحرص عليها، كما أنها تؤدي إلى التكامل المصري التركي في هذه الصناعة.

وتوقع "مهران" أن تتطور صناعة الجلود في ظل هذه الجهود والسعي إلى تبادل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة التي يشهدها العصر الحالي في مختلف القطاعات وليس قطاع الجلود فقط، مشيرًا إلى أن هناك خطة للعمل تستهدف التطوير والتنمية طبقًا لرؤية مصر 2030.

تكريم محمد مهران بوسام اتحاد صناع الأحذية والمصنوعات الجلدية "إيساد" بتركيا

وخلال هذه الزيارة، سلّم رئيس اتحاد صُنَّاع الأحذية والمصنوعات الجلدية "إيساد" بتركيا، محمد مهران وسام "الاتحاد" تكريمًا له نظرًا للعلاقة الطيبة بينهما وتقديرًا لجهوده في هذا القطاع والربط بين الجانبين والسعي لتعزيز العلاقات الثنائية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.