تكافل الشرقية يقدم 111.7 ألف جنيه لـ365 أسرة ضمن الأولى بالرعاية

قدم فرع المؤسسة العامة للتكافل الإجتماعي بمحافظة الشرقية مساعدات مالية لـ ٣٦٥ أسرة، وذلك خلال شهر نوفمبر الماضي.

فيما يواصل تكافل الشرقية جهوده في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية.

تنفيذ سياسات وزرة التضامن الهادفة

وكشف أحمد حمدي عبد المتجلي، وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالشرقية، أن فرع المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي قدّم مساعدات مالية لـ ٣٦٥ أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، بإجمالي مبلغ قدره ١١١ ألفًا و٧٠٠ جنيه، وذلك في إطار تنفيذ سياسات وزارة التضامن الاجتماعي الهادفة إلى توسيع نطاق الحماية الإجتماعية ودعم الأسر الأكثر احتياجًا.

دراسة الحالات وفقا لمعايير وضوابط

وأكد أن فريق العمل بالمؤسسة يقوم بدراسة الحالات بعناية وفقًا للضوابط والمعايير والإشتراطات المعتمدة، لضمان توجيه الدعم لمستحقيه، مع الاستمرار في تقديم مختلف أوجه الدعم للمستفيدين من أبناء المحافظة.

تقديم المساعدات المالية

بدوره ثمَّن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، الدور المحوري والهام الذي يقوم به فرع المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي في تقديم المساعدات المالية، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الفئات الأولى بالرعاية والتخفيف عن كاهلهم الأعباء المعيشية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة.

دعم الأسر الأولى بالرعاية

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بالأسر الأولى بالرعاية من عمل معاشات تكافل وكرامة ومساعدة مالية لمرة واحدة بالإضافة إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

