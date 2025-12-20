السبت 20 ديسمبر 2025
محافظات

تكافل الشرقية يقدم 111.7 ألف جنيه لـ365 أسرة ضمن الأولى بالرعاية

المهندس حازم الأشموني،
المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية
قدم فرع المؤسسة العامة للتكافل الإجتماعي بمحافظة الشرقية مساعدات مالية لـ ٣٦٥ أسرة، وذلك خلال شهر نوفمبر الماضي.

فيما يواصل تكافل الشرقية جهوده في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية.

محافظ الشرقية يترأس غرفة عمليات متابعة انتخابات النواب بثاني أيام جولة الإعادة

تنفيذ سياسات وزرة التضامن الهادفة 

وكشف أحمد حمدي عبد المتجلي، وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالشرقية، أن فرع المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي قدّم مساعدات مالية لـ ٣٦٥  أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، بإجمالي مبلغ قدره ١١١ ألفًا و٧٠٠ جنيه، وذلك في إطار تنفيذ سياسات وزارة التضامن الاجتماعي الهادفة إلى توسيع نطاق الحماية الإجتماعية ودعم الأسر الأكثر احتياجًا.

دراسة الحالات وفقا لمعايير وضوابط 

وأكد أن فريق العمل بالمؤسسة يقوم بدراسة الحالات بعناية وفقًا للضوابط والمعايير والإشتراطات المعتمدة، لضمان  توجيه الدعم لمستحقيه، مع الاستمرار في تقديم مختلف أوجه الدعم للمستفيدين من أبناء المحافظة.

تقديم المساعدات المالية 

بدوره ثمَّن  المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، الدور المحوري والهام الذي يقوم به فرع المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي في تقديم المساعدات المالية، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الفئات الأولى بالرعاية والتخفيف عن كاهلهم الأعباء المعيشية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة.

محافظ الشرقية يتفقد موقع حريق حديقة الطفل بالزقازيق (صور)

دعم الأسر الأولى بالرعاية 

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بالأسر الأولى بالرعاية من عمل معاشات تكافل وكرامة ومساعدة مالية لمرة واحدة بالإضافة إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

