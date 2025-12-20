السبت 20 ديسمبر 2025
وزير الإسكان يتفقد مدينة الشيخ زايد ويبحث تطوير الطرق

شريف الشربيني وزير
شريف الشربيني وزير الإسكان
 استهل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات جولته التفقدية اليوم السبت، بعقد اجتماعٍ بمقر جهاز مدينة الشيخ زايد، لمتابعة ملفات العمل بالمدينة ومنها: تطوير الطرق والمحاور الرئيسية، بحضور مسئولي وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.

وقال وزير الإسكان: إن زيارة اليوم تأتي في إطار المتابعة الدورية لمدن قطاع غرب القاهرة واليوم سيكون هناك متابعه دورية لعددٍ من المشروعات التي تم وجار تنفيذها لتطوير الطرق والمحاور بمدينة الشيخ زايد، وعدد من مدن قطاع غرب القاهرة.

وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة مروة حسين، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أعمال صيانة ورفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية ومنها: النزهة والمركزي والبستان والحرية والصفا والأمل والمروة والتحرير، حيث تم استعراض كافة التفاصيل الخاصة وكافة أعمال الصيانة الجارية.

ووجه شريف الشربيني، وزير الإسكان بمراعاة كافة تفاصيل أعمال الطرق والاهتمام بعوامل الأمان والاهتمام بأعمال الزراعة وتنسيق الموقع وعوامل التجميل بالمحاور والميادين.

جدير بالذكر أن خطة أعمال صيانة محور البستان والمداخل المطلة عليه والطرق الرئيسية بين محور البستان والمحور المركزي، تشتمل علي: تطوير ورفع كفاءة الطرق، ورفع كفاءة الأرصفة ودهان البردورات، والتخطيط المروري والمطبات، واللافتات الإرشادية والتحذيرية. 

وتشمل شبكات الطرق: طريق البستان بطول 9.5 كم، والطرق الرئيسية من المداخل حتي المحور المركزي بطول 7.7 كم،  كما تشمل الخطة أعمال صيانة المحور المركزي ومحور الشباب والطرق الرئيسية الواصلة بينهم ومحور طريق النزهة، علي: تطوير ورفع كفاءة الطرق، ورفع كفاءة الأرصفة ودهان البردورات، والتخطيط المروري والمطبات، واللافتات الإرشادية والتحذيرية.

وشبكات الطرق هي: طريق النزهة بطول 8 كم، وطريق الشباب بطول 7 كم، وطريق المحور المركزي بطول 7 كم، وأعمال تطوير وتوسعة محور الكريزي ووتر المقرر البدء فيه قريبًا، بجانب مشروعات خطة تطوير الطرق والمحاور الفرعية والأحياء بالمدينة القائمة.

