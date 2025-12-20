قطع الكهرباء عن عدد من المناطق بمدينة الشروق

18 حجم الخط

أعلن جهاز مدينة الشروق قطع الكهرباء، اليوم السبت، عن المنطقة الثامنة، عمارات مجاورة 2 و3، عن المناطق التي لم يتم القطع عنها قبل، وذلك لتحسين كفاءة الشبكة وذلك من الساعة 9:30 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرًا.

كشف المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، عن الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات السكنية الجارية، والوقوف ميدانيًّا على معدلات الإنجاز وجودة التنفيذ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.



وتفقد رئيس الجهاز مشروع «سكن لكل المصريين – محور الإسكان المتوسط»، حيث تابع أعمال تنفيذ الوحدات السكنية، إلى جانب أعمال تنسيق الموقع العام واللاندسكيب والزراعات، في إطار رؤية متكاملة تستهدف توفير بيئة سكنية حضارية تجمع بين جودة التخطيط والبعد الجمالي والاستدامة البيئية.



ويضم المشروع عدد ٦٨ عمارة بإجمالي ١٦٣٢ وحدة سكنية كاملة المرافق، بمساحات متنوعة ١٠٠ و١١٠ و١٢٠ مترًا مربعًا، وقد بلغت نسبة التنفيذ نحو ٩٥٪، بما يعكس قرب الانتهاء من الأعمال والاستعداد لتسليم الوحدات للمستفيدين في أقرب وقت.



وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، خلال الجولة، أهمية الانتهاء من الأعمال النهائية وفق أعلى المواصفات، خاصة ما يتعلق بتنسيق الموقع وأعمال الزراعة والطرق الداخلية، بما يحقق التكامل بين العناصر العمرانية والخدمية، ويضمن خروج المشروع بالشكل الحضاري الذي يليق بالمواطنين ويتماشى مع رؤية الدولة في توفير سكن متكامل ومستدام.

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن مواعيد إجراء القرعة العلنية اليدوية لتخصيص قطع الأراضي السكنية الصغيرة محور أراضي الإسكان الأكثر تميزًا ضمن برنامج مسكن.

وتلك القطع كان قد تم التقديم، والتي عليها خلال الفترة من 14 - 9 - 2025 إلى 13 - 11- 2025 بـ 18 مدينة.

وسيتم يوم الثلاثاء ٢٣ / ١٢ / ٢٠٢٥ إجراء القرعة للمتقدمين على قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزًا بـ مدن (6 أكتوبر – العبور – العاشر من رمضان).

وستعقد القرعة في تمام الساعة العاشرة صباحًا في الأيام المحددة، وسيتم السماح بحضور القرعة العلنية لمن يرغب من الحاجزين فقط في المواعيد المحددة بموجب الرسائل النصية المرسلة لهم، وسيتم استبعاد المخالفين.

وأكدت الوزارة أن طرح تلك الأراضي يأتي في ضوء حرص الوزارة على توفير أراضٍ سكنية بمختلف أنواعها بالمدن الجديدة من أجل تلبية الطلب المتزايد على الأراضي، ودفع عجلة التنمية بها، وتحقيق رغبة المواطنين بمختلف شرائحهم في بناء مسكنهم الخاص وفق الاشتراطات، وتحقيق التنمية المطلوبة.

كما أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم يوم الأحد المقبل الموافق 21/12/2025، بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالحي الثالث عشر بمدينة بني سويف الجديدة، على أن يتم استكمال التسليم حتى يوم الأربعاء الموافق 31/12/2025 وفقا للمواعيد المقررة.

وأكد وزير الإسكان، حرص الوزارة على تلبية رغبات المواطنين في بناء مسكنهم الخاص وفق الاشتراطات، مشددًا على التنظيم الجيد لمنظومة طرح الأراضي وتوفير مختلف سبل الدعم.

