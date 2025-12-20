غدا، بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز

18 حجم الخط

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالحي الثالث عشر بمدينة بني سويف الجديدة، غدًا الأحد الموافق 21/12/2025، ويستمر استكمال التسليم حتى يوم الأربعاء الموافق 31/12/2025 وفقًا للمواعيد المقررة.

سيتم تسليم قطع الأراضي كما يلي:

• القطع من 593: 633 يوم الأحد 21/12/2025.

• القطع من 634: 673 يوم الإثنين 22/12/2025.

• القطع من 674: 713 يوم الثلاثاء 23/12/2025.

• القطع من 714: 753 يوم الأربعاء 24/12/2025.

• القطع من 754: 793 يوم الخميس 25/12/2025.

كما سيتم تسليم القطع من 794: 833 يوم الأحد 28/12/2025، والقطع من 834: 856 يوم الإثنين 29/12/2025، بينما سيتم تخصيص يومي الثلاثاء 30/12/2025 والأربعاء 31/12/2025 للمتخلفين عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وكشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن مواعيد إجراء القرعة العلنية اليدوية لتخصيص قطع الأراضي السكنية الصغيرة ضمن أراضي الإسكان الأكثر تميزًا ضمن برنامج "مسكن".

وتلك القطع كان قد تم التقديم عليها خلال الفترة من 9/9/2025 إلى 13/11/2025 في 18 مدينة.

وسيتم يوم الثلاثاء 23/12/2025 إجراء القرعة للمتقدمين على قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزًا في مدن: (6 أكتوبر – العبور – العاشر من رمضان).

وستُعقد القرعة في تمام الساعة العاشرة صباحًا في الأيام المحددة، وسيُسمح بحضورها لمن يرغب من الحاجزين فقط في المواعيد المحددة بموجب الرسائل النصية المرسلة لهم، وسيتم استبعاد المخالفين.

وأكدت الوزارة أن طرح تلك الأراضي يأتي في ضوء حرصها على توفير أراضٍ سكنية بمختلف أنواعها في المدن الجديدة لتلبية الطلب المتزايد، ودفع عجلة التنمية، وتحقيق رغبة المواطنين بمختلف شرائحهم في بناء مسكنهم الخاص وفق الاشتراطات، وتحقيق التنمية المطلوبة.

