رئيس جهاز حدائق أكتوبر يتفقد عدد مشروعات المرافق والإسكان الأخضر

 أجرى المهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، جولة ميدانية موسعة بالمدينة لتفقد بعض مشروعات المرافق والإسكان الهامة.
 

استهل رئيس الجهاز جولته بتفقد رافـع محطة الصرف الصحي وخط الطرد لمنطقة حدائق الأوركيد؛ لمتابعة كفاءة التشغيل والاطمئنان على انتظام العمل بها، وشدّد رئيس الجهاز على ضرورة الالتزام بأعمال الصيانة الدورية والتشغيل الآمن، مع سرعة التعامل مع أي ملاحظات فنية؛ حفاظًا على كفاءة المرافق الحيوية وضمان استمرارية تقديم الخدمة للمواطنين.
 

كما تفقد رئيس الجهاز موقع مشروع الإسكان الأخضر، والذي يُجرى حاليًا تجهيز أرضه تمهيدًا لبدء الأعمال التنفيذية، مؤكدًا أن المشروع يأتي ضمن خطة التوسع في مشروعات التنمية العمرانية المستدامة، وأن المتابعة الحالية تستهدف تهيئة الموقع بالكامل وضمان الجاهزية قبل انطلاق التنفيذ الفعلي.
 

واطلع رئيس الجهاز أيضًا على مستجدات مشروع ڤاليرا جاردنز، حيث تم متابعة استكمال أعمال الطرق وتوصيل المرافق من مياه وكهرباء للعمارات، تمهيدًا لتسليم الوحدات لمستحقيها، مؤكّدًا أن المشروع يسير وفق الجدول الزمني المخطط ويهدف إلى توفير وحدات سكنية عالية الجودة للمواطنين.
 

واختتم رئيس الجهاز جولته بتفقد طريق حورس، حيث تابع الحالة العامة للطريق ووجّه بسرعة إنهاء الأعمال وبدء رصف الطريق، ومعالجة أي ملاحظات فنية قبل بدء أعمال الأسفلت خلال الأسبوع القادم، مؤكدًا أن رفع كفاءة الطرق يمثل أولوية لتحسين الحركة المرورية وخدمة المناطق السكنية القائمة، ودعم خطط التنمية والتوسع العمراني بالمدينة.
وأكد رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر أن الجولات الميدانية تأتي في إطار المتابعة المستمرة لكافة المشروعات والخدمات، بما يسهم في تحسين مستوى المرافق والبنية التحتية، وتحقيق التنمية المتكاملة بمدينة حدائق أكتوبر.

