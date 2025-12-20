السبت 20 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس الوزراء يغادر العاصمة اللبنانية عائدا إلى القاهرة

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
18 حجم الخط

غادر منذ قليل، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد رفيع المستوى المرافق له، العاصمة اللبنانية بيروت عائدا إلى القاهرة، بعد زيارة مهمة لتعزيز التعاون المشترك بين البلدينن، وكان في وداعه بمطار رفيق الحريري الدولي  الدكتور نواف سلام، رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية.

زيارة رئيس الوزراء إلي لبنان

وكان الدكتور مصطفى مدبولي قد أجرى خلال زيارته لجمهورية لبنان مباحثات ثنائية مع دولة رئيس وزراء جمهورية لبنان، بمقر السراي الحكومي، كما ترأسا جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين.

وخلال الزيارة، استقبله الرئيس العماد جوزاف عون، رئيس الجمهورية اللبناني بقصر بعبدا؛ حيث تم خلال اللقاء مناقشة وبحث سبل دعم وتعزيز أوجه العلاقات الثنائية.

كما استقبله الرئيس نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، بمقر البرلمان اللبناني حيث تم مناقشة وبحث سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وحضر رئيس مجلس الوزراء لقاء العمل الاقتصادي، الذي عقد بمقر غرفة التجارة والصناعة ببيروت، بمشاركة عدد كبير من ممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال؛ حيث أجاب عن أسئلة المستثمرين اللبنانيين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء بيروت القاهرة مطار رفيق الحريري الدكتور نواف سلام الجمهورية اللبنانية

مواد متعلقة

رئيس الوزراء: مصر ستبقى إلى جانب لبنان في مسيرتها نحو التعافي والاستقرار

رئيس مجلس النواب اللبناني يستقبل الدكتور مصطفى مدبولي

رئيسا وزراء مصر ولبنان يترأسان جلسة مباحثات موسّعة لبحث سبل تعزيز التعاون

رئيس الوزراء اللبناني يناقش مع مدبولي التعاون في الطاقة والصناعة والتعليم

مدبولي: موقف مصر ثابت وداعم للبنان في هذه المرحلة الدقيقة

مراسم استقبال رسمية لـ مصطفى مدبولي لدى وصوله السراي الحكومي بالعاصمة بيروت

رئيس الوزراء اللبناني يستقبل مدبولي بمطار رفيق الحريري الدولي

رئيس الوزراء يُغادر القاهرة متجهًا إلى لبنان لبحث ملفات تعزيز التعاون المشترك والقضايا الإقليمية

الأكثر قراءة

كأس الأمم الإفريقية، موعد مباراة منتخب مصر ضد زيمبابوي والقناة الناقلة

إرث "الأميرة والهانم"، قراءة في السجل الفني لـ سمية الألفي

وزارة العمل تحرر 664 محضرًا لمنشآت لا تطبق الحد الأدنى للأجور

تحرك برلماني لمواجهة أزمة انتشار الكلاب الضالة في الشوارع

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام وست هام في الدوري الإنجليزي

درجات الحرارة اليوم السبت في مصر، انخفاض ملحوظ وطقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا

تشكيل ليفربول المتوقع أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي

وزير الإسكان يتفقد مدينة الشيخ زايد ويبحث تطوير الطرق

خدمات

المزيد

الدينار الأردني يتجاوز 67 جنيها في البنك المركزي اليوم

تعرف على سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي صباح اليوم

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

سعر الريال القطري أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 19-12-2025

المزيد

انفوجراف

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الدعاء في أول ليلة من شهر رجب مستجاب؟ البحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

تفسير حلم السيول في المنام وعلاقته بخير قادم ورجوع غائب

دعاء استقبال شهر رجب، وحكم التهنئة بحلوله

المزيد
الجريدة الرسمية
ads