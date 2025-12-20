المشاط: نستهدف تعميم منظومة التصويت المميكن في كافة الجهات الرياضية

18 حجم الخط

جرت أمس الجمعة، انتخابات مجلس إدارة ناديي الجزيرة والمعادي الرياضيين عن طريق منظومة التصويت الإلكتروني.

منظومة التصويت الإلكتروني

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفي إطار بروتوكول التعاون مع هيئة النيابة الإدارية، ووزارة الشباب والرياضة.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن التصويت الإلكتروني أسهم بشكل ملحوظ في نجاح العملية الانتخابية بالنوادي الرياضية، وهو ما يأتي في إطار إرساء مبدأي النزاهة والشفافية، وتسهيل العملية الانتخابية، مما ساهم في تشجيع الأعضاء للإقبال على التصويت.

الأدوات الرقمية لتعزيز كفاءة العمل

وأكدت "المشاط" أن التصويت الإلكتروني يأتي في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتحسين الخدمات الحكومية، والتي تعمل عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ساعية للاستفادة من جميع الأدوات الرقمية لتعزيز كفاءة العمل وتسهيل الخدمات، والربط بين كل أجهزة الدولة.

وأوضحت أنه من المستهدف تعميم منظومة إدارة العملية الانتخابية المميكنة على كافة الجهات والهيئات التي تخضع لإشراف وزارة الشباب والرياضة وذلك لتحقيق رؤية الدولة في التحول الرقمي والوصول إلى نتائج دقيقة لضمان سرية ونزاهة وسهولة العمليات الانتخابية، مشيرة إلى أنه من المستهدف تعميم تلك المنظومة بكافة أجهزة ومؤسسات الدولة.

يشار إلى أن عدد الناخبين بنادي الجزيرة وصل إلي 11299 ناخبًا أدلوا بأصواتهم إلكترونيَا، كما وصل عدد الناخبين بنادي المعادي واليخت الرياضي إلي 3430 ناخبا أدلوا بأصواتهم إلكترونيَا.

جدير بالذكر أنه في يناير 2025 تم إطلاق مشروعي التصويت الإلكتروني ومشروع "رفع كفاءة الأداء الحكومي"، من خلال تطوير منظومة الشكاوى وقياس الأداء بهيئة النيابة الإدارية، ويهدف هذا المشروع إلى رفع كفاءة أداء المرافق العامة على مستوى الجمهورية، وتحسين جودة حياة المواطن من خلال تقييم وقياس الأداء الحكومي.

وحتى الآن، تم تنفيذ منظومة التصويت الإلكتروني في أكثر من 32 عملية انتخابية بالنقابات والاتحادات والأحزاب والجمعيات، كما تم تنفيذ أول انتخابات للأندية بمنظومة التصويت الإلكتروني بنادي الزهور ونادي هليوبوليس وبرلمان الطلائع بالمدينة الشبابية بمحافظة الإسكندرية، ثم ناديي الجزيرة والمعادي الرياضيين.

