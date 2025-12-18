الخميس 18 ديسمبر 2025
محافظ الدقهلية يواصل لليوم الثاني على التوالي متابعة سير العملية الانتخابية في لجان مجلس النواب بمدينة المنصورة

إقبال على الانتخابات
إقبال على الانتخابات بالمنصورة، فيتو
يواصل اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، لليوم الثاني على التوالي، جولاته التفقدية لمتابعة سير أعمال التصويت في جولة الإعادة من انتخابات مجلس النواب بعدد من اللجان الانتخابية بمدينة المنصورة، للاطمئنان على انتظام العملية الانتخابية، وتوافر كافة التيسيرات اللازمة للناخبين، بحضور محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة.

وخلال جولته، تفقد محافظ الدقهلية لجنة مدرسة الشهيد مقدم أحمد حسن غنيم الثانوية بنات، ولجنة مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي الابتدائية، ولجنة مدرسة الشهيد خالد الطوخي الابتدائية، ولجنة مدرسة شجرة الدر الإعدادية بنات بنطاق حي غرب المنصورة.

وتفقد محافظ الدقهلية فرق الإسعاف المتمركزة أمام اللجان، والفرق الطبية باللجان الانتخابية التي تقدم خدمات قياس الضغط والسكر وغيرها، مشيدا باقبال الناخبين على اللجان للإدلاء بأصواتهم، مؤكدًا أنه مشهد يعكس مدى وعي أبناء الدقهلية وحرصهم على المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الانتخابي.

وأشار المحافظ إلى أن اللجان الانتخابية على مستوى المحافظة تعمل بكفاءة عالية، وتحت إشراف قضائي كامل، وأكد أن المشاركة الإيجابية واجب وطني وحق دستوري على الجميع، وأكد أن الدولة وفرت كافة الإمكانات اللازمة لتيسير عملية التصويت، من تجهيز اللجان وتوفير أماكن انتظار ومظلات لكبار السن، وكراسي متحركة لذوي الهمم، إلى جانب خطة تأمين طبي ووقائي متكاملة، ومصادر كهرباء احتياطية، وتنسيق دائم بين غرف العمليات للمتابعة المستمرة".

وأكد محافظ الدقهلية أن متابعة العملية الانتخابية لا تؤثر على تقديم كافة الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات، في جميع مراكز ومدن المحافظة وأن منظومة العمل التنفيذي تجري بشكل طبيعي لتلبية احتياجات المواطنين، كما أشار إلى تواجد فرق عمل بغرف العمليات وميدانيًا لمتابعة سير أعمال الانتخابات وتذليل أي عقبات.

