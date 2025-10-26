المشاط: تطبيق آلية التصويت الإلكتروني لتطوير الأداء الحكومي وتعظيم التحول الرقمي

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن تطبيق آلية التصويت الإلكتروني يعكس التزام الدولة بتعزيز الشفافية والحوكمة، وتبني أحدث الممارسات الدولية في مجالات الإدارة الحديثة، بما يسهم في ترسيخ مبادئ المشاركة الفعالة وصنع القرار المبني على البيانات، موضحة أن إدخال التصويت الإلكتروني يتسق مع مستهدفات الدولة لتعزيز التحول الرقمي وبناء مؤسسات أكثر كفاءة وفاعلية، مؤكدةً حرص الوزارة على الاستفادة من الأدوات الرقمية لتعزيز كفاءة العمل وتسهيل الخدمات.

وأوضحت في تصريحات لها أن برنامج التصويت الإلكتروني يهدف إلى تطوير البنية المعلوماتية والخدمات المقدمة من هيئة النيابة الإدارية للوصول إلى استحداث وسائل وتقنيات تواكب التطور التكنولوجي المتسارع وبناء مجتمع معلوماتي متكامل يساهم في تبسيط إجراءات أداء الخدمات الحكومية للأفراد والمؤسسات وعدم تدخل العنصر البشري بعملية التصويت، مشيرة إلى أن تدشين التجربة بهيئة النيابة الإدارية ثم تطبيقها لأول مرة بإحدى الجهات التابعة لوزارة الشباب والرياضة، يتيح الفرص لتعميمها على مزيد من الجهات بما يعزز مبادئ الشفافية ويزيد من كفاءة وفعالية العملية الانتخابية.

وتتم عملية التصويت باستخدام أجهزة حاسوب مزودة بشاشات تعمل باللمس لاختيار المرشحين، ويعتمد النظام على تكنولوجيا تشفير إلكتروني، خاصة في عملية فرز واحتساب الأصوات بشكل يضمن سلامة الإجراءات ودقة النتائج.

وقدّمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كافة أوجه الدعم الفني من أجل إتمام انتخابات مجلس إدارة نادي الزهور الرياضي باستخدام منظومة التصويت الإلكتروني، والتي جرت نهاية الأسبوع الماضي، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير الأداء الحكومي.

ويأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون مع هيئة النيابة الإدارية، ووزارة الشباب والرياضة.

يذكر أن عملية التصويت الإلكتروني أجريت من خلال (٥٥) لجنة انتخابية، منها (٤٤) لجنة خاصة بفرع مدينة نصر، و(١١) لجنة خاصة بفرع التجمع الخامس، ليصبح الزهور أول نادٍ رياضي يقوم بعملية الاقتراع والفرز بنظام إلكتروني مؤمن ومشفر، وأكملت الجمعية العمومية نصابها القانوني بحضور 9378 عضوًا بالانتخابات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.