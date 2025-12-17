بسام راضي يستقبل وزير العمل في روما لفتح أسواق جديدة للكوادر المصرية

18 حجم الخط

استقبل بسام راضي سفير مصر فى روما محمد جبران وزير العمل الذي يبدأ زيارة رسمية إلى دولة إيطاليا تستمر على مدار يومين، وذلك لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات التشغيل، والتدريب المهني، وتنقل العمالة، وفتح أسواق عمل جديدة أمام الكوادر المصرية المدربة، للعمل فى السوق الإيطالى فى جميع القطاعات وفق أرقى المعايير الأوروبية.

شركات التوظيف والتدريب الإيطالية

وأضاف السفير بسام راضي أنه من المقرر أن تتضمن الزيارة عقد سلسلة من اللقاءات المهمة مع مسئولي شركات التوظيف والتدريب الإيطالية، واتحاد الصناعات المتوسطة والصغيرة الايطالى، بالإضافة إلى لقاء ثنائى مع وزيرة العمل والسياسات الاجتماعية الإيطالية، لبحث تنظيم وتسهيل انتقال وتشغيل العمالة المصرية في إيطاليا، وذلك في إطار جهود الدولة لتقنيين سفر العمالة المصرية للخارج عن طريق قنوات شرعية وآلية منتظمة يتوافق عليه الطرفين وفق الاحتياجات المهنية المؤهلة من العمالة الشابة المصرية.

استقدام وتدريب العمالة المصرية

وتابع بسام راضي أن الزيارة تشمل كذلك مدينة ميلانو، عاصمة إقليم لومبارديا الصناعى للاطلاع على آليات العمل، وزيارة المعاهد المتخصصة في تدريب عمالة قطاع التشييد والبناء، لبحث التعاون في مجال استقدام وتدريب العمالة المصرية.

تفاصيل زيارة وزير العمل إلى إيطاليا

وبدأ محمد جبران وزير العمل، اعتبارا من اليوم الأربعاء، زيارة رسمية إلى دولة إيطاليا تستمر على مدار يومين، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات التشغيل، والتدريب المهني، وتنقل العمالة، وفتح أسواق عمل جديدة أمام الكوادر المصرية المدربة، بما يلبي احتياجات سوق العمل الإيطالي وفق المعايير الأوروبية.

اتحاد الصناعات المتوسطة والصغيرة

وتتضمن الزيارة عقد سلسلة من اللقاءات المهمة مع مسئولي شركات التوظيف والتدريب، واتحاد الصناعات المتوسطة والصغيرة (CNA)، إلى جانب لقاء رسمي مع وزيرة العمل والسياسات الاجتماعية الإيطالية، لبحث آفاق التعاون المشترك، وتقديم مقترحات عملية لتنظيم وتسهيل انتقال وتشغيل العمالة المصرية في إيطاليا، بما يضمن حقوق العمال ويحقق الاستقرار لسوق العمل.



كما تشمل الزيارة الانتقال إلى مدينة ميلانو، حيث يجري الوزير زيارة لـ"مفتشية العمل" بإقليم لومبارديا للاطلاع على آليات تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، وزيارة مدرسة ESEM-CPT المتخصصة في تدريب عمالة قطاع التشييد والبناء، لبحث التعاون في مجال استقدام وتدريب العمالة المصرية ورفع كفاءتها المهنية.

ويختتم الوزير زيارته بعقد لقاء موسع مع الجالية المصرية في ميلانو، لعرض جهود وزارة العمل في دعم وحماية العمالة المصرية بالخارج، والاستماع إلى التحديات التي تواجههم، في إطار تعزيز التواصل المباشر مع أبناء مصر العاملين بالخارج.

تأتي هذه الزيارة تأكيدًا على جاهزية منظومة التدريب المهني المصرية، ودور وزارة العمل في إعداد عمالة مؤهلة قادرة على المنافسة دوليًا، وتعزيز الشراكات مع الدول الصديقة بما يخدم مصالح العمالة المصرية والاقتصاد الوطني.

